سيناريو فلم مصري عن القضية الفلسطينية على الطريقة الهولودية

كتب: رياض سيف

تبدأ الحكاية كا التالي:

لفت نظرالمخرج عنوانا في صحيفة ملقاة على الطاولة امامه ، تناول الصحيفة ومر بنظره على المقال وصرخ هوه ده:

التفت اليه مساعده مستغرباً :- فيه ايه حضرتك ؟

القى المخرج بالصحيفة الى مساعده طالباً منه قراءة المقال متسائلاً : ايه رأيك ؟ مش بيصلح فلم هايل وما حدا اتعرضلوا من قبل ؟

المساعد متعجباً :- طب احنا مالنا ومال تهريب الحشيش ، قصدي النطف ، وبهمنا بايه مسجون فلسطيني بهرب نطف والا بلح ، ما يهرب اللي يهربو!!

المخرج :- لا انت مش معاي في المود . أدور على حد يفهمني.

المساعد :- انا فاهمك يا أستاذ ، فاهمك فعلاً فكرة مخطرتش على بال حد . انت عبقري يا أستاذ . بس دي عايزه حد ملم بالموضوع ده .

المخرج ينهض واقفاً :- انا عندي اللي يساعدنا بالمهمة دي . أهو نستعين بأردني والا حتى فلسطيني يشرحلنا ازاي يتم الموضوع ده وبعدها نتكل على الله . وانا واثق انو الفلم ده حيعمل ضجة كبيرة وخاصة حكاية المساجين الفلسطينيين عامله ترند قوي ع صفحات التواصل وما اسمنا الا بنقدم خدمة وطنيه للمساكين وحينكتب اسمنا في سجل قضيتهم والا ايه رأيك.

المساعد :- انت فصل واحنا بنلبس يا أستاذ.

المخرج :- انا الليله حكتب النص وبكرا حعرضوا بالاجتماع . وعندي فكرة حتقلب الموازين وحيحكي بيها الناس لسنين وسنين.

بعد أن ينهي المخرج كتابة النص في ليلة واحده يرسل نصه عبر الانترنت لفريق عمله المقترح على امل اللقاء مساءً للبدء في بروفه قراءة ومناقشة بعض الافكار الواردة في النص دون السماح بتغيير متن النص كونه استوفى كل الشروط المطلوبة في البحث والاستقصاء ومن تم في صياغة الحدث بسيناريو عبقري ومتكامل لا يقبل التأويل او التشكيك.

يجتمع الفريق ويبدي احدهم ملاحظة ( فالاعتراض هنا مرفوض ) مجرد ملاحظة . :- يعني يا أستاذ كيف بدنا انبرر فلسطينيه تحمل من نطفة مهربة ويطلع صاحب النطفة اسرائيلي ، مش شايف انو الموقف رح يثير كثير من التساؤلات عند الفلسطينيين ؟

المخرج :- واحنا عاملين الفلم ليه مش يثير تساؤلات وضجه وهيصه كمان . طب ح سألكم سؤال :- لنفرض انو فلسطينيه حملت من نطفة زوجها الفلسطيني المسجون باسرائيل فين الاكشن في الموضوع فين السسبنس فين الدراما ، مفيش !. كده احنا ولا أكنو عملنا حاجة ، في المقابل لو اتبين انو النطفة لنقل من ضابط اسرائيلي ( يعنى مش أي شخصية ) هنا بنولعها دراما ، ونبدا الفلم بحدث ناري ، وبعدها تبدا الاحداث في معاناة بحث الوليد او الوليدة عن هويتها ، وبنكون حققنا الضربة اللي هيه ، وانا متأكد انو حنوصل للعالمية .

سؤال من احدهم :- طب واذا الفلسطينيه اعترضوا حيكون موقفنا ايه .

المخرج :يضربوا راسهم بالحيط ، احنا بنشتغل دراما ، والدراما فوق الزمان والمكان ، واحنا حرين نختار الفكرة اللي تعجبنا . اصلاً مفروض يشكرونا لأنا بناقش قضيتهم ومهتمين فيهم .أي سؤال اوملحوظة ثانيه ؟

يصمت الجميع بما فيهم الفريق الاردني والفلسطيني بعد أن يوزع عليهم المخرج الادوار التى ترضيهم جميعاً .

ويتساءل المخرج :- انتو جاهزين نبدا التصوير من بكرا ؟

الجميع :- جاهزين يا أستاذ ؟.

ملاحظات هامة :- لم يرد في كلام المخرج اطلاقاً كلمة اسرى ، بل اطلق عليهم لفب مساجين.

- لم يقم المخرج بأي بحث حول تهريب النطف وكيف تتم العملية وما هي الاسس الشرعية والدينية والاجتماعية التى تقوم عليها العملية . وحتى لو علم بالامر فكل ما يهمه هو ان يصنع فلماً مثيراً للجدل.

-يتخيل بعض الكتاب والمخرجين ومن على شاكلتهم ممن يعرفون بالقضية الفلسطنيه بقدر معرفتهم بعلم الذرة بأن من حقهم تناول موضوع فلسطين في اي فلم او مسلسل على غرار افلاهم ومسلسلاتهم السخيفة بسطحيتها المفرطة وسذاجتها المهينه وكأنهم يتناولون مواضيع السح الدح امبو وسيدة الاقمار السوداء وغابة من السيقان وامرأه ايلة للسقوط.

فهل أن لهؤلاء أن يكفوا ايديهم عن فلسطين وجراحها وما هي فيه من بلاء ، او يتبينوا قبل أن يقوموا بايذاء شعب بلاه الله باحتلال وبلاه أكثر باشباه هؤلاء مدعي الابداع من صناع السينما والدراما.