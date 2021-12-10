د. عقل أبو قرع يكتب لوطن: تصدعات السلم المجتمعي....الاسباب والمطلوب!!

كان لافتا خلال الاسابيع القليه الماضيه، التصاعد الحاد في العنف المجتمعي في بلادنا، وكان واضحا أن معظم من ينخرط في هذا العنف هم من فئة الشباب، وبغض النظر عن نوعية وحدة هذا العنف، أو الموقع، أو التداعيات أو الاسباب، ألا أن ذلك يحتاج الى دراسه معمقه للاسباب والعوامل التي تقود الى هذا العنف، بحيث أصبحت حوادث العنف ومن ضمنها القتل، من الامور الاعتياديه، التي قد يمر عليها الكثيرون بدون وقفه أو ارباك أو دعوات، كما كان يتم في الماضي، أي قبل سنوات في بلادنا.

فهناك حوادث الاعتداءات ومنها ما أدى أو يؤدي الى القتل من النوع الاسري، أو في التحديد من منظور النوع الاجتماعي، وبالاخص الاعتداء على النساء وبأشكال مختلفه ومؤلمه، وهناك الاقتتال الطلابي داخل وخارج المباني الاكاديميه التي تعلمنا أن لها حرمه واحترام، والتي منها ما أدى وبشكل عنيف الى قتل الطالب في محيط الجامعه العربيه الامريكيه قبل أيام، ومنها العنف والصراعات الاكثر امتدادا وتأصلا، وبالاخص بين العائللات وبغض النظر عن الاسباب، كما حدث في الخليل وغيرها من المناطق مؤخرا، ومنها العنف الذي اصبح شبه اعتيادي، متمثلا في مظاهر مثل السرقات والاعتداء على المنازل والنصب وسرقة السيارات أو لوحاتها وغير ذلك من ظواهر لم نعتدعليها في الماضي.

ومن مظاهر العنف الجديد كذلك، ما بات يعرف بالعنف الالكتروني، أو هو ما يتم من خلال وسائل التواصل الاجتماعي المختلفه والمتعدده، من سرقة معلومات أو بيانات أو صور وبالتالي ابتزاز وتهديدات، وما لذلك من تداعيات قد تكون عنيفه أو مميته في بعض الاحيان، ومن مظاهر العنف في هذا المنوال، حوادث الطرق أو السيارات المميته، والتي بشكل أو بأخر قد تتقاطع أسبابها، مع اسباب أنواع العنف الاخرى.

وعلى ذكر حوادث السير العنيفه التي نشهدها بشكل اعتيادي في بلادنا، فأن دول عديدة في العالم، حين تتكرر وتتكاثر حوادث السير المميتة والمؤلمة، وخاصة تلك التي تحدث تقريبا في نفس الموقع، او بنفس الطريقة او بنفس السبب، يتم دراسة الحادث ومراجعة ذلك وبدقة ومن مختلف الجوانب، ويتم دراسة الاسباب وبعناية، ومن ثم اتخاذ الاجراءات لضمان عدم تكرارها، ومن المعروف بديهيا ان مسببات حوادث السير بشكل عام اما ان تكون بسبب السائق او المركبة او الشارع او هذه العوامل مجتمعة.

واذا كان عدم الالتزام بقوانين او اداب او سلامة السير قد اصبح من المسلمات او الامور الواضحة في بلادنا ، وبالاخص في الطرقات السريعة، تلك التي تربط المدن بالمدن او القرى بالمدن، فالسؤال الذي يطرحة المواطن والذي نسمعة بأستمرار هو اين هي تلك الجهات التي من المفترض ان تراقب تطبيق قوانين السير، اي اين هي الشرطة، وبالاخص شرطة السير، واين هي الاجراءات التي يتم اتخاذها لمنع وقوع الحادث التالي، واذا كان التجاوز او السرعة الزائدة هي من الاسباب الاساسية لوقوع الحوادث في بلادنا، فهل تم اتخاذ الاجراءات التي تردع ذلك، وهل المخالفات والغرامات وحتى سحب رخص السياقة اوحتى ايداع السجن يمكن تجاوزها من خلال الواسطه والمحسوبية والثقافة السائدة في هذا المجتمع.

ولا داعي للتعمق كثيرا في محاوله لسبر غور الاسباب للعنف بأنواعه، فالوضع الاقتصادي المتردي، والذي أفرز بالدرجه الاولى وسوف يفرز البطاله وعدم وجود فرص للعمل، وبالاخص عند فئة الشباب من الاناث والرجال، وهذا بدوره ادى الى التردى في الوضع الاجتماعي والتربوي، وهذا بدوره وبالاضافه الى التردي في الوضع السياسي من جمود وضبابيه وعدم وجود أمال بالتغيير، واستحواذ فئه محدده على امتيازات كثيره، هذه الاوضاع المتشابكه معا، أدت الى ما نحن فيه من مظاهر العنف في الوقت الحالي، ومنها المظاهر العنيفه التي تأخذ حيزا كبيرا في الاعلام ومن خلال حديث الناس، والتي من الواضح أنها سوف تتواصل وتتراكم اذا استمرت الاوضاع الحاليه على ما عليه.

ومن افرازات الاوضاع المترديه هذه، هو تصاعد ظاهرة الاكتئاب والاحباط وبالاخص عند الجيل الشاب في بلادنا، من أناث وذكور، وبالطبع فأن من افرازات ظواهر الاكتئاب هو العنف وبأنواعه، ومن افرازات العنف ظواهر الاكتئاب، حيث أن مرض الاكتئاب يتشكل أو يتطور بفعل عوامل نفسيه أجتماعيه أقتصاديه وتوتر وضغوط وما الى ذلك، ألا انه حين يتشكل يعتبر مرضا عضويا، أي يتم التعامل معه كيميائيا من خلال التدخل الكيميائي أو الدوائي لاحداث تغيير كيميائي في اجسام أو بالادق أدمغة مرضى الاكتئاب، وبالتالي توفير ظروف طبيعيه من الناحيه الكيميائيه داخل الجسم، تؤدي الى الابتعاد عن الاعراض والالام التي يسببها مرض الاكتئاب.

واذا كانت حوادث العنف الفرديه هنا وهناك يتم معالجتها بشكل أو بأخر حسب حدتها، سواء في الاطار العشائري أو من خلال الجاهات والتي قد تأخذ مظاهر وتداعيات مؤلمه وبالاخص على أناس أبرياء لم يكن لهم دورا في العنف، أو من خلال الاطار الامني أو القانوني، أو في الاطار العائلي الضيق، ألا أن تصدعات السلم المجتمعي وان تواصلت وتراكمت وتصاعدت، سوف تصبح امرا روتينيا يمر عليه الناس بشكل سريع، ويصبح جزءا من الواقع المؤلم العنيف الذي عايشناه خلال الفتره الماضيه.

وهذا يستدعي التدخل وبعمق، اولا من الجهات الرسميه وبأنواعها، من خلال توفير البيانات والارقام واجراء الابحاث والدراسات التي تحدد اسباب العنف بشكل موضوعي علمي بعيدا عن التخبطات والاجتهادات، وربط الاسباب مع انواع العنف وحدته، وبالتالي التدخل من خلال اجراءات مدروسه عمليه وبشكل تعاوني، والاهم هو الالتزام بنظام من المتابعه والتقييم للنتائج وفي فتره زمنيه.

والتدخل الرسمي وكما يتم في المناطق في العالم، يستدعي التدخل في كافة المسارات التي ترابطها يؤدي الى العنف، في المسارات الاقتصاديه والاجتماعيه والتربويه والسياسيه وما الى ذلك، وبالاضافه الى الجانب الرسمي وهو الاهم، فأن هناك أدورا مهمه ولو في نطاق أضيق لمؤسسات المجتمع المدني وبأنواعها، وفي اطار العائله الممتده وفي داخل الاسره، وكل حسب وسائله وامكانياته، لكي تعمل مجتمعه للحد من ظواهر عنف ومنها حواداث مميته، قد تصبح أن تواصلت، مع الزمن عندنا جزءأ عاديا من الامور الحياتيه، مثل تلك التي تعايشها مجتمعات أو بلدان اخرى.