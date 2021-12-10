3 وفيات و 97 إصابة بـ "كورونا" في غزة

وطن: أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الجمعة، عن تسجيل 3 وفيات، و97 إصابة جديدة بفيروس كورونا في قطاع غزة بعد فحص 843 عينة مخبرية.

وقالت وزارة الصحة في تقريرها اليومي، إنها سجلت تعافي 45 حالة جديدة من مصابي "كورونا" في غزة، ما يرفع إجمالي المتعافين إلى 185036.

وبلغ إجمالي المصابين في القطاع 188268، تُوفي منهم 1661، والحالات النشطة 1571.

وأشارت إلى أن الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى وصلت 69، بينما بلغت الحالات الخطيرة والحرجة 47.

وبلغ إجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة 1606760 جرعة، فيما بلغ إجمالي الأشخاص الذين تلقوا اللقاح 517373.