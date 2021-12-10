قوات الاحتلال تعتقل 4 مواطنين من رام الله

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم الجمعة، أربعة شبان فلسطينيين في مدينة رام الله وسط الضفة الغربية، فيما داهمت منازل آخرين.

واعتقلت قوات الاحتلال كُلًّا مِن: المحرر ماهر القاضي، براء عبد الصمد، الشيخ فلاح ندى، ساجي عابد، والمحرر سامي حسين.

وداهمت قوة عسكرية منزل مواطن في قرية دير عمار غرب رام الله، فيما داهمت بلدة نعلين وهددت شابين بعد اقتحام منزليهما، وفق مصادر محلية.

وتشن قوات الاحتلال حملات اعتقالات مكثفة ومداهمات يومية؛ بهدفِ التنغيصِ على الفلسطينيين.