وطن الأخبار فلسطيني

قوات الاحتلال تعتقل 4 مواطنين من رام الله

10.12.2021 09:02 AM
قوات الاحتلال تعتقل 4 مواطنين من رام الله

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم الجمعة، أربعة شبان فلسطينيين في مدينة رام الله وسط الضفة الغربية، فيما داهمت منازل آخرين.

واعتقلت قوات الاحتلال كُلًّا مِن: المحرر ماهر القاضي، براء عبد الصمد، الشيخ فلاح ندى، ساجي عابد، والمحرر سامي حسين.

وداهمت قوة عسكرية منزل مواطن في قرية دير عمار غرب رام الله، فيما داهمت بلدة نعلين وهددت شابين بعد اقتحام منزليهما، وفق مصادر محلية.

وتشن قوات الاحتلال حملات اعتقالات مكثفة ومداهمات يومية؛ بهدفِ التنغيصِ على الفلسطينيين.

التعليـــقات

جميع التعليقات تعبر عن وجهة نظر اصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة وطن للأنباء
تصميم وتطوير