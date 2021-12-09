الاحتلال يفرج عن مقدسيين بعد احتجازهم والتحقيق معهم لساعات

وطن: أفرجت شرطة الاحتلال الاسرائيلي مساء اليوم الخميس، عن مقدسيين بعد التحقيق معهم لعدة ساعات، ومددت توقيف أحدهم ليوم غد الجمعة.

وقال شهود عيان، إن شرطة الاحتلال احتجزت المحررين ناصر وسعيد أبو خضير ومناويل عبد العال بمركز النبي يعقوب ببيت حنينا، وحققت معهم لعدة ساعات ثم أخلت سبيلهم، بشرط التوقيع على كفالة.

كما أفرجت شرطة الاحتلال اليوم عن المقدسي عبد اللطيف غيث من مركز شرطة المسكوبية، بعد التحقيق معه لساعات.

وكانت قوات الاحتلال اقتحمت اليوم منازل في شعفاط ورأس العامود والمكبر بالقدس المحتلة، واعتقلت مقدسيين من منازلهم بعد تفتيشها.

وأوضح الشهود أن شرطة الاحتلال ما زالت تحتجز المقدسيين زكريا عودة وشادي هلسة قيد التحقيق في مركز شرطة المسكوبية غربي القدس المحتلة.

وذكر أن شرطة الاحتلال مددت توقيف الشاب داوود الغول ليوم غد الجمعة لمثوله أمام المحكمة.