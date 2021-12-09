وطن: دخلت منافسات النسخة العاشرة من بطولة كأس العرب لكرة القدم، التي تستضيفها الملاعب القطرية خلال الفترة من 30 نوفمبر الماضي ولغاية 18 ديسمبر الجاري، أدوراها الحاسمة.

وتقام بطولة كأس العرب 2021، لأول مرة تحت مظلة الاتحاد الدولي لكرة القدم، ويشارك فيها 16 منتخبا، وتعد هذه النسخة بروفة مصغرة لكأس العالم، التي تستضيفها قطر أيضا، في شتاء عام 2022.

وتقام مباريات البطولة العربية على ملاعب مونديال قطر 2022، فقد احتضن استاد "البيت" المباراة الافتتاحية لبطولة كأس العراب، وسيستضيف النهائي أيضا يوم 18 ديسمبر، أما الملاعب الأخرى فهي: "أحمد بن علي"، "الجنوب"، "الثمامة"، "المدينة التعليمية" و"974".

وتحددت المنتخبات المتأهلة إلى الدور ربع النهائي للبطولة، وستقام مبارياته خلال اليومين القادمين:

يوم الجمعة 10 ديسمبر 2021:

تونس – سلطنة عمان (15:00 غرينتش)

قطر – الإمارات (19:00 غرينتش)

يوم السبت 11 ديسمبر 2021:

مصر – الأردن (15:00 غرينتش)

المغرب – الجزائر (19:00 غرينتش).

وفي ما يلي أبرز أرقام وإحصائيات دور المجموعات لبطولة كأس العرب 2021:

أسدل الستار يوم الثلاثاء الماضي على دور المجموعات، الذي شهد إقامة 24 مباراة، وانتهت 20 منها بفوز أحد الطرفين، بينما ساد التعادل 4 مباريات فقط واحدة منها من دون أهداف، وتم تسجيل 61 هدفا خلال هذه المباريات، أي بمعدل عال وصل إلى 2.54 هدف في المباراة الواحدة.

وشهدت مباراتان تسجيل أكبر عدد من الأهداف، بواقع 6 أهداف في كل واحدة منها، حيث فاز منتخب تونس على نظيره الموريتاني (5-1)، والأردن على نظيره الفلسطيني بالنتيجة ذاتها، بينما خرج المنتخب المصري بأكبر فارق من الأهداف في المباراة الواحدة، بعد فوزه على السودان (5-0)، أما المباراة الوحيد التي انتهت بالتعادل السلبي، فكانت بين العراق والبحرين.

الأهداف

وحملت الأهداف الـ61 المسجلة توقيع 52 لاعبا مختلفا، منهم لاعب واحد فقط استطاع تسجيل 3 أهداف، وهو التونسي سيف الدين الجزيري، وتضم قائمة الذين نجحوا في تسجيل هدفين 7 لاعبين، مقابل 44 لاعبا اكتفى كل منهم بتسجيل هدف واحد في دور المجموعات للبطولة.

المنتخب الأفضل والأسوأ

كشفت أرقام دور المجموعات للبطولة، أن منتخب المغرب كان الأفضل على الإطلاق حتى الآن، إذ حقق ثلاثة انتصارات متتالية على كل من، فلسطين (4-0) الأردن (4-0)، والسعودية (1-0)، وتصدر مجموعته بالعلامة الكاملة برصيد 9 نقاط، وأحرز 9 أهداف وحافظ على عذرية شباكه، ليفوز بلقب أقوى خط هجوم.

في المقابل، كشفت الأرقام أن المنتخب السوداني كان الأسوأ بين المنتخبات على الإطلاق، إذ استقبلت شباكه 10 أهداف، وهو المنتخب الوحيد الذي فشل في الحصول على أي نقطة، بعد أن خسر جميع مبارياته الثلاث أمام كل من: الجزائر (0-4)، ومصر (0-5)، لبنان (0-1).

كما صنف المنتخب السوداني الأسوأ سلوكا أيضا، بعد أن تعرض 3 من لاعبيه للطرد، وهم ياسر مزمل وفارس عبد الله ووضاح إبراهيم، وكانت نسبة استحواذ المنتخب على الكرة هي الأضعف من بين كل المنتخبات.

وكان منتخب السودان صاحب خط الهجوم الأضعف إلى جانب نظيره البحريني، بعد أن أنهيا البطولة من دون تسجيل أي هدف، بينما اكتفت 3 منتخبات بتسجيل هدف واحد فقط خلال مشوارها في دور المجموعات للبطولة، وهي: العراق والسعودية ولبنان.

واستطاع منتخبان فقط إنهاء دور المجموعات بالعلامة الكاملة، وهما القطري والمغربي.

البطاقات الملونة "اللعب النظيف" تحسم صدارة المجموعة الرابعة

شهدت المجموعة الرابعة حدثا استثنائيا فريدا في تاريخ بطولة كأس العرب، بإنهاء منتخبي مصر والجزائر دور المجموعات، وهما متعادلان في عدد النقاط وفارق الأهداف وفي المواجهة الفاصلة، وكانا قريبين من الاحتكام للقرعة لتحديد هوية متصدر المجموعة بعد أن ظلا متعادلين أيضا في عدد البطاقات الملونة، حتى الوقت المحتسب بدلا للضائع للقاء الذي شهد حصول الجزائري ياسين تيطراوي على البطاقة الحمراء.

ووضعت هذه البطاقة المنتخب الجزائري في المركز الثاني على سلم ترتيب المجموعة الرابعة، خلف منتخب مصر بمعيار "اللعب النظيف".

وحصل 13 لاعبا في دور المجموعات من البطولة على البطاقة الحمراء، بواقع 3 لاعبين من السودان، ولاعبين من الجزائر، ولاعبين من السعودية، ولاعبين من لبنان، ولاعب من الإمارات والأردن وتونس والعراق.

تفوق منتخبات عرب إفريقيا على آسيا

شهد دور المجموعات من كأس العرب إقامة 10 مباريات بين عرب آسيا وعرب إفريقيا، وانتهت 7 مواجهات منها بفوز منتخبات عرب القارة السمراء، مقابل 3 انتصارات لمنتخبات القارة الآسيوية، حققها منتخب الإمارات على موريتانيا، ومنتخب سوريا على تونس، ولبنان على السودان.

واكتفت منتخبات عرب آسيا بتسجيل 5 أهداف فقط في شباك منتخبات عرب القارة الإفريقية، مقابل 15 هدفا لعرب إفريقيا.

وفيما يلي الترتيب النهائي للمنتخبات في دور المجموعات لكأس العرب:



المجموعة الأولى (A):

1- قطر - 9 نقاط

2- سلطنة عمان - 4 نقاط

3- العراق - نقطتان

4- البحرين - نقطة واحدة.

المجموعة الثانية (B):

1- تونس - 6 نقاط

2- الإمارات - 6 نقاط

3- سوريا - 3 نقاط

4- موريتانيا - 3 نقاط.

المجموعة الثالثة (C):

1- المغرب - 9 نقاط

2- الأردن - 6 نقاط

3- السعودية - نقطة واحدة

4- فلسطين - نقطة واحدة.



المجموعة الرابعة (D):

1- مصر - 7 نقاط

2- الجزائر - 7 نقاط

3- لبنان - 3 نقاط

4- السودان من دون نقاط.

المصدر: RT