فلسطين والأردن توقعان 9 اتفاقيات لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين

وطن: وقعت فلسطين والأردن، اليوم الخميس، 9 اتفاقيات ومذكرات تفاهم، لتعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، ضمن مساعيهما لرفع التبادل التجاري على نحو خاص.

جاء ذلك في ختام اجتماع اللجنة العليا المشتركة بين البلدين، برئاسة رئيسي الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، والأردني بشر الخصاونة.

ووصل الخصاونة إلى رام الله، الخميس، لينضم إلى وفد أردني رفيع يضم 6 وزراء أجروا مع نظرائهم الفلسطينيين محادثات تحضيرية على مدى ثلاثة أيام، توجت بانعقاد اللجنة العليا برئاسة اشتية والخصاونة.

وقال اشتية، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأردني، إن زيارة الخصاونة إلى فلسطين وانعقاد اللجنة العليا المشتركة "جاءت في توقيت مهم جدا، حيث نعيش بظروف صعبة في مواجهة الاحتلال وجائحة كورونا".

وأضاف اشتية: "لمسنا كل الدعم من الأشقاء في الأردن، ونحن نشترك في هدف الحفاظ على القدس"، معربا عن تقدير القيادة والشعب الفلسطيني "لما يقوم به الملك عبد الله الثاني للحفاظ على المدينة المقدسة، ولدعم الشعب الفلسطيني".

وشدد رئيس الوزراء على ضرورة "الحفاظ على الوضع القائم في المسجد الأقصى"، مؤكدا أن "شعبنا يواجه يوميا هجمات الاحتلال ومستوطنيه على المسجد والمقدسات الإسلامية والمسيحية".

وقال: "كنا دائما مع الأشقاء في الأردن فريق واحد، وهذا ما تأكد اليوم".

وأضاف: نحن شركاء في العديد من القضايا، وفي خندق واحد لتحرير فلسطين، والحفاظ على منظمة التحرير ممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني، والحفاظ على أمن الأردن لأنه مصلحة فلسطينية".

وأعرب اشتية عن تقديره للموقف الأردني من وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، المتمسك ببقائها إلى حين التوصل إلى تسوية عادلة لقضية اللاجئين وفق قرارات الشرعية الدولية.

ولفت اشتية أن أعمال اللجنة العليا الفلسطينية الأردنية المشتركة توجت بتوقيع 9 اتفاقيات ومذكرات تفاهم، لتعزيز التعاون الاقتصادي وفي مختلف المجالات.

وقال: "حجم التبادل التجاري بين البلدين لا يلبي طموحهما، ولدينا طموح لرفعه، ونعمل سويا على إزالة كل المعيقات التي تحول دون ذلك".

وشدد على أن السوق الفلسطينية "مفتوحة تماما لرجال الأعمال الأردنيين وللمنتجات الأردنية، وهذا في صلب استراتيجية الانفكاك عن الاقتصاد الإسرائيلي بتوجيه من الرئيس محمود عباس".

وأشار اشتية إلى الشركة الفلسطينية الأردنية للتسويق الزراعي، التي أنشئت حديثا، "والتي نأمل أن تكون تجربة رائدة في تسويق منتجات البلدين في باقي الأسواق العالمية".

وأشاد بالإجراءات الأردنية في موجهة جائحة "كورونا"، وقال إنها "محل تقدير دولي".

من جهته، قال الخصاونة إنه نقل للرئيس محمود عباس تحيات العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، "وأكدت على دعم الأردن الدائم والثابت للحقوق الفلسطينية، وأولها إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، على أساس حدود 4 حزيران 1967، في إطار حل الدولتين".

كذلك، قال الخصاونة أنه أكد للجانب الفلسطيني "على الدور المركزي للملك عبد الله الثاني، الوصي على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، وعلى أننا سنستمر في أداء هذا الدور، والحفاظ على الوضع التاريخي القائم، والذود عن المقدسات".

وأضاف أن العلاقة بين الشعبين الفلسطيني والأردني "تقوم على روابط من الأخوة والدم، حيث روى جنود الجيش الأردني ثرى فلسطين بدمائهم".

وأكد أن الهدف الأردني الفلسطيني المشترك هو "تحقيق السلام الشامل والعادل على أساس حل الدولتين".

ثنائيا، قال الخصاونة إن هناك العديد من الأهداف يعمل البلدان على تحقيقها بغية تعزيز العلاقات، أبرزها رفع التبادل التجاري "الذي ما زال دون طموحاتنا".

واعتبر رئيس الوزراء الأردني اجتماع اللجنة العليا المشتركة هذه المرة، وهو السادس، "مختلفا، حيث شهد تفاعلا عمليا بين وزراء البلدين، ومقاربات جادة لرفع حجم التبادل التجاري، ليس فقط للسلع التقليدية، وإنما أيضا في قطاعات أخرى كالطاقة والتكنولوجيا".

وأضاف: نبني على الاتفاقيات القائمة، وبضمنها اتفاقيتي التجارة الحرة والتعاون الاستثماري، وتوجت بتوقيع 9 اتفاقيات ومذكرات جديدة، والأهم أننا وضعنا آلية لتنفيذها".

وتابع: لسنا بحاجة إلى اتفاقيات توضع على الرف، وانما إلى تفعيل وتنفيذ الاتفاقيات القائمة، وفق آلية واضحة".

وشدد الخصاونة على أن الجانبين "يعملان على التنفيذ السريع لهذه الاتفاقيات، بما يعود بالفائدة على الشعبين".

وفي ختام اجتماع اللجنة العليا المشتركة، وقع وزير الاقتصاد خالد العسيلي ووزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني صالح الخرابشة مذكرة تعاون في مجال المناطق الحرة، ومع وزير الصناعة والتجارة يوسف الشمالي برنامجا تنفيذيا لتفعيل بروتوكول التعاون بين وزارة الاستثمار الأردنية وهيئة تشجيع الاستثمار الفلسطينية والبرنامج التنفيذي للاعتراف المتبادل بالمواصفات بشهادات المطابقة وعلامات الجودة، ومع وزير الاقتصاد الرقمي والريادة الأردني أحمد الهناندة برنامجا تنفيذيا لبروتوكول التعاون في مجال الشباب والرياضة، ومع وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الأردني إبراهيم الجاري برنامجا تنفيذيا للتعاون التربوي للأعوام 2022-2024.

كما وقع وزير المالية شكري بشارة ووزير الاقتصاد الرقمي والريادة الأردني أحمد الهناندة مذكرة تفاهم للربط الإلكتروني بين البلدين.

ووقع وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني ووزير النقل الأردني وجيه العزايزة مذكرة تعاون في مجال التنمية الاجتماعية.

ووقع وزير الثقافة عاطف أبو سيف ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الأردني إبراهيم الجازي برنامجا تنفيذيا للتعاون الثقافي للأعوام 2022-2025.

كما تم توقيع برنامج تعاون بين وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا" ووكالة الأنباء الأردنية "بترا".

وأخيرا، وقع اشتية والخصاونة محضر الاجتماع السادس للجنة العليا المشتركة.