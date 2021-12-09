اختتام فعاليات المنتدى الوطني السادس بعدد من التوصيات

وطن: اختتم المنتدى الوطني السادس: التحول نحو الإبداع، فعالياته بعدد من التوصيات، قدّمها رئيس اللجنة العلمية للمنتدى، د. ضرار عليان، ورئيس اللجنة التحضيرية للمنتدى، د. عماد الخطيب، ورئيس المجلس الأعلى للإبداع والتميز، م. عدنان سمارة.

وتتضمن التوصيات نقاط خاصة بأفق 2030، الذي تضمّن المنتدى جلسة خاصة به بعنوان فلسطين المستقبل، كما تتضمن توصيات محاور المنتدى الأربعة المتخصصة، وفي ما يلي ملخّص للتوصيات:

توصيات أفق 2030:

1) استكمال إعداد وثيقة أفق 2030 وإشراك كافة الجهات ذات العلاقة في مناقشتها واثرائها لاعتمادها كخارطة طريق نحو بناء إقتصاد معرفي منافس ووضع آليات واضحة للتنفيذ .

2) الشراكة بين قطاعات التنمية بما فيها القطاع المالي لإحداث التحول نحو الابتكار وبناء حوار مستمر بين الأطراف لتفعيل منظومة الابداع والابتكار الوطنية.

3) نشر وتعزيز ثقافة الإبداع بين الشباب وهذا يستوجب أن تقوم المؤسسات الشبابية بدورها المنشود ومسؤولياتها.

4) قطاع التعليم العام والعالي من أهم القطاعات التي تحتاج إلى الدعم والتمكين من خلال دعم نشاطات إنتاج المعرفة وإدارتها واستخدامها وتطوير وتعزيز حركة النشر العلمي من خلال توفيرموازنات واضحة لدعم البحث والتطوير.

5) دعم مؤسسات البحث العلمي والتطوير وبناء بيئة ممكنة للباحثين والعمل على استثمار نتائج ومخرجات البحوث بما يتوأم مع احتياجات السوق.

6) العمل على تحسين جودة التعليم العام والعالي بما يواكب التقدم العلمي المتسارع في استخدام التكنولوجيا الحديثة وإعادة النظر بمناهج التعليم الجامعي بالشراكة مع مؤسسات القطاع الخاص والصناعي.

7) دعم منهجية الابتكار المفتوح وبناء نظام تعاون تكاملي مع كافة مكونات منظومة الإبداع الوطنية.

8) بناء البرامج والخطط الحكومية بما يضمن الاستفادة من امكانيات العقول البشرية والقوى العاملة في بناء الدولة الفلسطينية ومؤسساتها.

توصيات الجلسة الأولى: المنظومة الوطنية للابداع :

أ‌- دعوة المبدعين والمؤسسات للتسجيل في شبكة المبدعين

ب‌- دعوة القطاع الخاص للاستثمار في الشركات الناشئة ودعمهم في عمليات النمو وتسهيل دخول منتجاتهم الى الاسواق من خلال أنظمة وتشريعات مشجعة.

ت‌- ربط تجمعات الابداع العنقودية (innovative clusters) مع العناقيد الاقتصادية التي انشاتها الحكومة.

ث‌- اطلاق رزمة حوافز للمبدعين والشركات الناشئة.

ج‌- الاسراع في اعتماد واصدار قانون الشركات الناشئة.

ح‌- دعوة المؤسسات للتسجيل في شبكة المؤسسات الداعمة للإبداع.

خ‌- دعوة المجتمع الفلسطيني الى استخدام التكنولوجيا المالية وخدماتها.

د‌- دعوة الجامعات الفلسطينية الى تطوير برامجها ومناهجها التعليمية بما يستجيب مع المتغيرات الناشئة من استخدام تقنيات الثورة الصناعية الرابعة.

ذ‌- التوسع في اطلاق الخدمات الالكترونية الحكومية تحقيقا للرقابة والشفافية.

ر‌- دعوة المؤسسات المالية لتسهيل الوصول الى الخدمات الافتراضية للمشاريع التكنولوجية.

ز‌- العمل على رفع القيود القانونية والاجرائية بما يضمن التوسع في استخدام تطبيقات التكنولوجيا المالية (Fintech).

س‌- المنظومة الوطنية للإبداع والابتكار كي تحقق اهدافها تتطلب ادارة غير تقليدية وتمويل غير محدود من الجهات المسؤولة .

توصيات الجلسة الثانية: تحول نحو اقتصاد المعرفة

1. إعتماد منهجية CLIP في تطوير منظومة الابداع المبنية على زيادة مصادر التمويل وتحسين اليات الربط التكاملية وتطوير البنية التحتية والاستثمار في تنمية العقول البشرية.

2. اعتماد استراتيجية وطنية موحدة لعناصر منظومة الابداع تضمن الديناميكية والتكاملية.

3. توحيد الجهود الحكومية لتطوير قطاع الابداع والريادة.

4. إهيئة وطنية للتنمية الرقمية في فلسطين.

5. استخدام التكنولوجيا الرقمية في المحافظة على الموروث الثقافي.

6. الاهتمام بالتكوين الرقمي في المرحلة الاساسية والجامعية.

7. زيادة التعاون بين القطاع الخاص والاكاديمي في الصناعات الدوائية.

8. زيادة الاهتمام والدعم لمبادرات انتاج المواد الفعالة الدوائية.

الجلسة الثالثة تكنولوجيا الطاقة والطاقة البديلة:

1. الطاقة الشمسية

أ‌- تشجيع المشاريع الكبيرة للطاقة البديلة كبوابة للابداع وتوطين التكنولوجيا في فلسطين.

ب‌- تشجيع نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتطوير الطاقة البديلة ليكون (القطاع الخاص شريك ومستثمر وليس مقاول فقط).

ت‌- النظر في إمكانية تجميع مدخلات العناصر الأساسية لمحطات الطاقة في فلسطين لما في ذلك من فوائد في توطين القطاع وتطويره وتقليل التكلفة (التصنيع).

ث‌- أن تكون الاتفاقيات الموقعة بين الشركاء قابلة للتمويل.

ج‌- دعم جهود البجث والتطوير وانشاء المختبرات المرجعية.

ح‌- إعادة النظر في البيئة القانونية لهذا القطاع وتنظيمه.

2. علم الجينوم

أ‌- الحاجة الى استراتيجية وطنية لعلم الجينوم وتطبيقاته للخمس السنوات القادمة.

ب‌- الاهتمام بالبنية التحتية (بنط جينوم ومراكز وطنية).

3. إعادة التخطيط لشبكات المرور بحيث تصبح مؤهلة لأنظمة التحكم والتوجيه الرقمي.

4. بناء انظمة ذكية حسب الاحتياج الفلسطيني من خلال التعاون بين الجامعات ووزارة المواصلات والاشغال وجهاز الشرطة.

5. تطوير انظمة الغاز الحيوي.

أ‌- إدخال واستخدام تكنولوجيا الوقود الحيوي لتكون إحدى مصادر الطاقة النظيفة (آليات الجمع والإنتاج والاستخدام).

تواصلت فعاليات المنتدى، على مدار يومين، حيث بدأت بافتتاح معرض "ابدع الآن، غيّر الغد" الذي شاركت فيه شركات ناشئة، ومشاريع ريادية، وأبحاث علمية تطبيقية، وعقد الحفل الافتتاحي في المسرح بالهلال الأحمر الفلسطيني بحضور ممثل السيد الرئيس، ونائب رئيس الوزراء، د. زياد أبو عمرو، ورئيس المجلس الأعلى للإبداع والتميز، م. عدنان سمارة، ورئيس اللجنة التحضرية للمنتدى، أ.د. عماد الخطيب، والراعي الماسي للمنتدى البنك العربي، ممثلاً بالسيد مروان صقر، مدير خدمات الأفراد في منطقة فلسطين بالبنك، والرعاة الاستراتيجيون، بنك القدس ممثلا بالسيد صلاح الهدمي، الرئيس التنفيذي للبنك، ومجموعة الاتصالات الفلسطينية، ممثلة بالرئيس التنفيذي عمار العكر، وصندوق الاستثمار الفلسطيني، ونائب رئيس المجلس د، حسين الأعرج، والرئيس التنفيذي للمجلس، م. زياد طعمة، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة، وشخصيات رسمية.

وعقدت جلسة خاصة بعنوان "أفق 2030 فلسطين المستقبل" أدارتها د. علا عوض، رئيسة الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، والمتحدث الرئيسي د. عماد الخطيب، رئيس لجنة أفق 2030 بالمنتدى.

وعقدت الجلسة الأولى من جلسات المنتدى بعنوان: المنظومة الوطنية للإبداع: مكونات، تمكين، استدامة، وأدارها، نائب رئيس المجلس، د. حسين الأعرج، وتضمنت المحاور:

1- البيئة الحاضنة والتمكينية القانونية والتشريعية لتطوير إبداع منافس، تحدث حوله د. اسحق سدر، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، و منال فرحان، وكيل وزارة الاقتصاد الوطني.

2- القطاعات التنموية ومنظومة العلوم والتكنولوجيا والإبداع الوطنية، وتحدث فيه، د. رائد بركات مدير عام التعليم الجامعي، والناطق الرسمي في وزارة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي.

3- الاستثمار في منظومة الإبداع والعائج المعرفي والاقتصادي، وتحدث حوله إياد زيتاوي، المدير التنفيذي لمجموعة الاستقرار المالي في سلطة النقد.

4- دور رأس المال البشري المحوري في دعم منظومة الإبداع، وتحدث حوله، م. عدنان سمارة رئيس المجلس الأعلى للإبداع والتميز.

الجلسة الثانية بعنوان: التحول نحو اقتصاد المعرفة:

أدارت الجلسة م. نادية سباعنة المؤسسة والمديرة التنفيذية لفينومينا لريادة الأعمال، وتضمنت المحاور:

1-الصناعات الثقافية الرقمية كأداة أساسية في الانتقال إلى اقتصاد المعلومات والمعرفة في المغرب

المتحدث: د. المهدي الزواق، مدير في المعهد الوطني للفنون في المغرب

2-الشركات الناشئة وصناديق الاستثمار

المتحدث: د. رابح مرار، مدير البحوث في معهد الأبحاث (ماس) / فلسطين

3-تشكيل وتحويل ريادة الأعمال التكنولوجية الفلسطينية

المتحدث: أ. ليث قسيس، مدير حاضنة الأعمال الريادية التابعة لشركة الاتصالات الفلسطينية

4-الإبداع في الصناعات الدوائية:

المتحدث: د. فتحي أبو مغلي، مستشار طبي لشركة دار الشفاء، وعضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات الدوائية.

5-الإبداع في الصناعة ودعم الاقتصاد

المتحدث: أ. عبد الحكيم الفقهاء، الرئيس التنفيذي لشركة فلسطين للاستثمار الصناعي -باديكو الصناعية-

6-القطاع المصرفي والتحول الرقمي

أ. وليد توفيق حسن علاوي، مدير دائرة التحول الرقمي في بنك القدس/ فلسطين

الجلسة الثالثة: بعنوان نقل وتوطين التكنولوجيا:

أدار الجلسة أ.د. عبد الناصر زيد، رئيس جامعة النجاح الوطنية

1- تكنولوجيا الطاقة والطاقة البديلة:

المتحدث: م. محمد عورتاني، مدير برنامج الطاقة الشمسية في شركة مصادر التابعة لصندوق الاستثمار الفلسطيني

2- الإبداع في تصميم وتطوير أنظمة تعتمد على الغاز الحيوي:

أ. د. عبد الغني العسلي، أستاذ مشارك في كلية العلوم والهندسة في جامعة الأخوين في المغرب

3- علم الجينوم الحديث في فلسطين: حلم ثوري أم كابوس بائس؟

د. محمد السر، باحث أول ومحاضر في جامعة ETH في زيورخ بسويسرا

4- بناء القدرات الوطنية من خلال الأنشطة التكنولوجية المكثفة:

أ.د. حامد حسين، أستاذ وباحث وطبيب استشاري في هيئة الصحة في حكومة دبي بالإمارات العربية المتحدة

5- جاهزية فلسطين للتحول الرقمي:

د. يوسف ضراغمة، أستاذ مشارك في هندسة أنظمة الحاسوب في جامعة فلسطين التقنية خضوري.

الجلسة الرابعة: المشاريع الريادية الممولة:

أدار الجلسة: د. رضوان قصراوي، المدير التنفيذي لمركز القدس للتكنولوجيا وريادة الأعمال، وأستاذ مساعد في كلية علم الحاسوب بجامعة القدس.

1- مشروع TRANSFER ايراسموس+

المتحدث: د. إياد طومار، نائب رئيس جامعة بيرزيت للشؤون الأكاديمية المساعد

2- تحديات نقل التكنولوجيا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

المتحدث: إيمانويل نوتاري، المندوب العام لشبكة أنيما للاستثمار/ #فرنسا

3- مجمع الإبداع والتميز:

المتحدث: م. عماد جابر رئيس مجلس إدارة شركة لاكاسا القابضة

4- النداء التركي الفلسطيني المشترك لمشاريع البحث العلمي والتطوير

المتحدث: أ.د. عبد الكريم المدهون، رئيس قطاع الإبداع والابتكار في اتحاد شباب العرب في مجلس الوحدة الاقتصادية العربية.