الأردن يعلن اتخاذ إجراءات جديدة لجميع القادمين إليه لمواجهة متحورات "كورونا"

وطن: أعلن المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات/ عمليات خلية أزمة" كورونا" في الأردن، مساء اليوم الخميس، اتخاذ إجراءات احترازية جديدة في مواجهة وصول متحورات فيروس "كورونا"، وتحديدا المتحور "اوميكرون"، اعتبارا من الأحد المقبل، الموافق الثاني عشر من الشهر الجاري.

وأوضح المركز أن الإجراءات تشمل إجراء فحص PCR لجميع القادمين إلى المملكة خلال 72 ساعة من السفر، والتسجيل على منصة GATEWAY2JORDAN والحصول على QRCODE الذي يخول بالصعود إلى الطائرة، من أجل إجراء فحص PCR عند الوصول إلى أحد مطارات المملكة، ويعفى من هذا القرار الأطفال دون سن خمس سنوات.

وفيما يتعلق بالحدود البرية، فقد تقرر شرط إحضار فحص PCR خلال 72 ساعة التي تسبق الدخول إلى المملكة، والتسجيل على منصة GATEWAY2JORDAN والحصول على QRCODE قبل الوصول إلى أحد المراكز الحدودية لإجراء فحص PCR داخل المركز الحدودي، ويعفى من هذا القرار الأطفال دون سن خمس سنوات.

وبين المركز أنه تم إلغاء القرار السابق بإعفاء الحاصلين على شهادة تطعيم من إجراء فحص PCR عند وصولهم أرض المملكة، وإلغاء القرار السابق باستثناء الأردنيين الذين تلقوا المطعوم من إجراء فحص PCR في بلد المغادرة قبل القدوم إلى المملكة في السفر الذي لا يتجاوز 10 أيام.