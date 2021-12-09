الاسير المحامي بشير الخيري يقرر مقاطعة محاكم الاحتلال العسكرية

وطن: قرر المحامي الأسير بشير الخيري مقاطعة محاكم الاحتلال العسكرية بشكل كامل.

وقالت نقابة المحامين انها تلقت رسالة من الخيري عبر مؤسسة الضمير ، يعلن فيها مقاطعة محاكم الاحتلال العسكرية.

وقال رئيس لجنة الاسرى في نقابة المحامين المحامي امجد الشلة ان قرار المحامي الخيري بمقاطعة محاكم الاحتلال العسكري، هو موقف وطني قانوني بامتياز، اذ ان محاكم الاحتلال تماطل في التقاضي، وتعمل مباشرة تحت إمرة و قرارات "الشاباك" الاسرائيلي وضمن تعليماته وتوجيهاته، ولا يوجد حد ادنى لضمانات محاكمة عادلة للمتهمين بل على العكس فإن الهدف من محاكم الاحتلال العسكرية الإسرائيلية هي شرعنة الإجراءات غير القانونية التي تمارسها سلطات الاحتلال بحق شعبنا الفلسطيني والأسرى.

وطالب الخيري محامي الدفاع الأستاذ محمود حسان بعدم تمثيله أمام مثل هذه المحاكم.

ادناه نص رسالة الأسير المحامي بشير الخيري:

بعد مثولي ثلاث جلسات أمام محكة أولى ومن ثم محكمة استئناف للنظر في قرار إخلاء سبيلي بكفالة مشروطة، وصدور قرارين من كلٍّ من قاضي المحكمة الأولى ومن ثم من قاضي الاستئناف، ونظراً لتعنّت النيابة العامة وإصرارها على خيارين، إما عدم الإفراج والأخذ برأيها، أو تحويل الملف إلى القضاء الاداري، فإن هذا الموقف هو تغوّل على القضاء واستخفاف بالقضاة وقراراتهم. وحتى انسجم مع نفسي وكمحامي ورجل قانون، أرى أن هذا الإجراء بتحويلي لحكم إداري بغض النظر عن مدته، إجراء يتنافى وأبسط حقوق الإنسان في الدفاع عن نفسه والاطلاع على ما يُنسب له، وذلك مخالف للشرعية الدولية التي أتاحت فرص اللجوء لقوانين الطوارئ التي تسري فقط في حالات الضرورة القصوى لمدة لا تزيد عن سنة، كل ذلك وأمام هذا النوع من محاكم القهر الفاشي، أرى نفسي وصوناً لكرامتي الوطنية وقناعاتي رافضاً ومقاطعاً المثول أمام محكمة الإداري، كما أرفض أي حكم صادر عنها، فأحكامكم الإدارية المخالفة لأبسط قواعد العدالة، تحولكم من مجتمع مرَّ في فترة تاريخية من ضحية للفاشية إلى جلادين وقاهري إرادة الشعوب، بل وفاشيين جدد.

وأطالب محامي الدفاع عني الأستاذ محمود حسان عدم تمثيلي أمام مثل هذه المحاكم

