الكاف يعلن رسميا مواعيد بطولة أمم إفريقيا بالكاميرون

وطن: أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، اليوم الخميس، عن الموعد النهائي لإقامة النسخة الـ33 من بطولة كأس الأمم الإفريقية، المقرر إقامتها في الكاميرون مطلع العام المقبل.

ونشر الـ"كاف" عبر موقعه الرسمي، تفاصيل إقامة البطولة في الكاميرون، حيث تقام المباراة الافتتاحية يوم 9 يناير المقبل، أي بعد شهر من اليوم، وتستمر المنافسات حتى موعد المباراة النهائية يوم 6 فبراير 2022.

وواجهت بطولة الأمم الإفريقية "الكاميرون 2021" عدة عقبات لإقامتها، حيث كان من المفترض تنظيمها في عام 2019 لكن انتقلت البطولة إلى مصر، في ظل عدم اكتمال أعمال الإنشاء في الملاعب الكاميرونية.

وتسبب وباء كورونا في تأجيل البطولة من عام 2021 إلى مطلع 2022، ليستقر الكاف على الموعد النهائي المعلن اليوم، بعد أنباء ترددت مؤخرا عن إمكانية تأجيلها مرة أخرى.

يذكر أن منتخب مصر الأكثر تتويجا باللقب القاري برصيد 7 ألقاب، سيلعب في المجموعة الرابعة التي تضم أيضا كلا من السودان، نيجيريا وغينيا بيساو، في منافسات دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم.