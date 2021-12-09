الجامعة الامريكية تقرر فصل جميع الطلاب الذين لهم علاقة بالاحداث الأخيرة وتجميد كافة الأطر الطلابية

وطن: قررت الجامعة العربية الامريكية "فصل جميع الطلبة الذين لهم علاقة بالحدث المؤسف و المستهجن والذي حصل منذ مساء يوم الخميس الماضي وحتى يوم وقوع الجريمة، فصلاً نهائياً، وسيتم تعميم الأسماء على كافة الجامعات الفلسطينية تطبيقاً لقرار مجلس التعليم العالي."

كما قررت الجامعة "تشديد الإجراءات الأمنية داخل حرم الجامعة، ولن يسمح للزوار دخولها، وعلى الطالب إبراز الهوية الجامعية عند الدخول للجامعة، وسيتم تأمين محيط الجامعة من قبل الأجهزة الأمنية المختصة."

كما قررت الجامعة تجميد كافة الأطر الطلابية وعدم القيام بأية أنشطة داخل الحرم الجامعي حتى إشعار آخر.

وقالت الجامعة ان إدارتها تعمل على توفير كافة الإجراءات اللازمة لتوفير بيئة آمنة للطلبة من أجل استئناف الدوام الوجاهي في الجامعة، وسيتم الإعلان عن آلية الدوام أولا بأول، والإجراءات المتبعة لذلك.

ولفتت الجامعة ان دوام الإداريين في الجامعة يبدأ من صباح الأحد القادم الموافق 12/12/2021 واستئناف التدريب العملي، ابتداء من السبت القادم الموافق 11/12/2021.

وأكدت الجامعة على إبقاء المركز الطبي مفتوحا داخل الحرم الجامعي طيلة أيام الأسبوع، وخلال ساعات الدوام، وتواجد سيارة إسعاف تابعة للهلال الأحمر داخل حرم الجامعة، طيلة أيام الأسبوع، من الساعة السابعة صباحاً وحتى الساعة السابعة مساءً.