القيادي حسن يوسف: نرحب بدعوة الرئيس الجزائري والمقاومة ستفتح الصندوق الأسود وستبيض وجوه الفلسطينيين

وطن: أكد القيادي في حركة حماس الشيخ حسن يوسف أن حركته أبدت ترحيبها الفوري بدعوة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الفصائل الفلسطينية للاجتماع في الجزائر.

وخلال مشاركته في ندوة نظمتها الكتلة الطلابية الإسلامية في جامعة النجاح الوطنية بمدينة نابلس، قال يوسف، إن حماس مصرة على إنهاء الانقسام وطي هذه الصفحة السوداء في تاريخ الشعب الفلسطيني.

وحول صفقة التبادل، قال، إن لدى "المقاومة" مفاجئات للاحتلال، قد ينتج عنها تبييض السجون من الأسرى الفلسطينيين، وتابع "إذا أراد الاحتلال التعرف على وضع أسراه من خلال شريط فيديو، فإن عليه الإفراج عن الأسيرات والأشبال وكبار السن والمرضى، وأسرى وفاء الأحرار الذين أعاد الاحتلال اعتقالهم. هؤلاء يجب أن يعودوا لمنازلهم قبل أي حديث. المقاومة ستفتح الصندوق الأسود وستبيض وجوه الفلسطينيين".

وأوضح أنه إذا استمر الضغط الإسرائيلي على أبناء شعبنا والسلطة، فإن الانفجار سيكون في وجه الاحتلال فقط.

وأشار إلى أن حماس وهي تحيي ذكرى انطلاقها الـ 34، اثبتت قدرتها على مواجهة كل التحديات على مختلف الصعد الميدانية والسياسية، وهي منذ انطلاقتها تتعرص للاستهداف من الاحتلال الإسرائيلي من خلال الاغتيالات والاعتقالات والابعادات، كما واجهت محاولات لاضعافها من خلال الاستهدافات التي قامت بها الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية.

وشنت قوات الاحتلال فجر الخميس حملة اعتقالات واسعة طالت 28 مواطنًا في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية، بينهم القيادي في حركة حماس كريم عياد، وعدد من الأسرى المحررين وطلبة من جامعة النجاح.