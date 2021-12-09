توفيق الطيراوي: رئيس مجلس القضاء بحاجة لإصلاح ذاته ولا يصلح لإصلاح شيء آخر

رام الله - وطن: طالب عضو اللجنة المركزية لحركة فتح توفيق الطيراوي الحكومة بإقالة وكيل وزارة التربية والتعليم وبعض المتنفذين معه في الوزارة، والذين قال انهم "يمارسون فساداَ إدارياً منظماً علنياً وغير علني فيما يخص التعيينات الجديدة، والمحسوبية واستغلال المنصب في حق الموظفين والعاملين القدامى والجدد بما يلبي مصلحة هؤلاء المتنفذين ووكيلهم الذي كتبنا بخصوصه عدة مرات ولم يتغير في الموضوع شيئاً."

وادان الطيراوي في بيان له استعرض فيه مخرجات اجتماعه مع المكتب الحركي للمعلمين وكتلة فتح في النقابة، والذي ناقش خلاله معهم الوضع العام وأوضاع المعلمين تحديداً في ظل الوضع الراهن " ممارسات بعض القضاة في المحاكم ونحمل رئيس مجلس القضاء المسؤولية عن ممارسات بعض القضاة الذين يقضون ببراءة بعض المعلمين المتهمين بالإساءة لرموز اعتبارية وطنية مثل العلم والنشيد الوطني، ويمارسون سلوكاً عدوانياً ومرتهناً لخلفيات حزبية، يقوم القضاء بتبرئتهم تحت حجة عدم وجود مسوغات في القانون تحاسب على ذلك، الأمر الذي يزيد من استغوالهم في الأمر وتحديهم للسلطة الوطنية والثوابت الوطنية، وهو ما يخدم مصلحة الاحتلال، وعليه فمن الواضح أن رئيس مجلس القضاء الذي أتى ليصلح جهاز القضاء بحاجة نفسه لإصلاح ذاته ولا يصلح لإصلاح شيء آخر."

وأكد الطيراوي على وحدتنا في مواجهة الحصار الظالم على شعبنا في كل أماكن تواجده واستهدافه من قبل الاحتلال في كل مدينة وقرية ومخيم وخيمة بدوية بالقتل والاعتقال والهدم والتشريد وتجفيف الموارد والحصار الاقتصادي والمالي، الذي جعل وضع السلطة الوطنية الاقتصادي والمالي صعباً للغاية، ويتطلب موقفاً وطنياً جماعياً.

كما طالب الطيراوي الحكومة بضرورة إيلاء المعلمين والمعلمات الأولوية في حال توفر الموازنات في خزينة الحكومة، وتسديد مستحقاتهم أولا وسريعاً، لأن معاشات المعلمين هي الأقل بين مكونات الموظفين الحكوميين في فلسطين.