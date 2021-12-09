الاحتلال يعتقل شابين ويستهدف مزارعين شرق غزة

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال، اليوم الخميس، شابين على الحدود الشرقية جنوب قطاع غزة لدى اقترابهما من السياج الفاصل، وأطلقت الرصاص صوب المزارعين وسط القطاع.

كما أطلقت قوات الاحتلال المتمركزة في الأبراج العسكرية وفي الدبابات على الشريط الحدودي شرق مخيمي البريج والمغازي وسط القطاع الرصاص وقنابل الغاز المسيل للدموع صوب مجموعات من المزارعين الذين حاولوا الوصول إلى أراضيهم الزراعية دون أن يبلغ عن وقوع إصابات في صفوف المزارعين، الذين اضطروا للمغادرة والعودة إلى بيوتهم.

وتتعمد قوات الاحتلال بشكل يومي التنغيص على حياة المزارعين وتمنعهم من الوصول إلى أراضيهم الزراعية لفلاحتها.

(المصدر-وفا)