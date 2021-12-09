مخرج فيلم "أميرة" المسيء للأسرى يعلن وقف عرضه

وطن: أعلن مخرج فيلم "أميرة" محمد دياب، فجر الخميس، عن وقف أي عروض للفيلم، مطالبا بتأسيس لجنة مختصة من قبل الأسرى وعائلاتهم لمشاهدته ومناقشته.

جاء ذلك في أول رد من المخرج محمد دياب على الانتقادات التي طالت فيلم "أميرة" المسيء لقضية الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، والمطالبات بمنع عرضه.

وقال دياب في بيان صدر عن "أسرة الفيلم"، نشره عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" : "منذ بداية عرض الفيلم في سبتمبر 2021 في مهرجان فينيسيا والذي تبعه عرضه في العالم العربي في مهرجاني الجونة وقرطاج وشاهده آلاف من الجمهور العربي والفلسطيني والعالمي، كان الإجماع دائمًا أن الفيلم يصور قضية الأسرى بشكل إيجابي وانساني وينتقد الاحتلال بوضوح."

وأضاف: "كان من المفهوم تمامًا لأسرة الفيلم حساسية قضية تهريب النطف وقدسية أطفال الحرية ولهذا كان القرار التصريح بأن قصة الفيلم خيالية ولا يمكن أن تحدث، فالفيلم ينتهي بجملة تظهر على الشاشة تقول "منذ 2012 ولد أكثر من 100 طفل بطريقة تهريب النطف. كل الأطفال تم التأكد من نسبهم. طرق التهريب تظل غامضة".

ويسلط الفيلم المسيء للأسرى على قصة فتاة اسمها "أميرة"، ولدت عبر نُطفة محررة لوالدها، القابع في سجن "مجدو" ، لتُفاجأ في فترة لاحقة أن هذه النُطفة تعود لضابط من جيش الاحتلال مسؤول عن التهريب من داخل السجن، والذي قام باستبدال العينة قبل أن يتم تسليمها للعائلة.