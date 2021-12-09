مستوطنون يشوهون جداريات الحرية في الشيخ جراح

وطن: قام مستوطنون، بتخريب وتشويه جداريات الحرية التي رسمت على حائط منازل حي الشيخ جراح في القدس.

وفوجئ أهالي حي الشيخ جراح بطمس شعارات الحرية ورسم شعارات عنصرية عليها للمرة الثالثة خلال الفترة الأخيرة.



وقام المستوطنون بمحو رسومات ترمز للحرية، ورسم شعارات عنصرية، وطمس الجداريات الاخرى.



وتمكن الأهالي يوم الجمعة 3 كانون الاول/ديسمبر من إعادة رسم الجداريات بعد ان قاموا المستوطنين بتخريبها وطمسها .

وكانت قوات الاحتلال، قد هدمت مساء أمس الأربعاء، خيمة الشيخ جراح وصادرت يافطة تضم أسماء العائلات المهددة بالإخلاء، وذلك بعد ساعات من انتهاء مسيرة لليمين المتطرف في الحي.

وأوضح الأهالي أن الخيمة مقامة منذ عدة أشهر في الحي، وكذلك اليافطة، ودون سبب تم إزالتهما اليوم.

وأضاف الأهالي أن المستوطنين صعدوا من استفزازهم والاعتداء عليهم خلال الاسبوعين الأخيرين، من توجيه الشتائم ومسح الجدرايات، ومطالبتهم بالخروج من المكان، واليوم نظمت مسيرة رفعت خلالها اعلام الاحتلال واطلقت العبارات العنصرية ضد العرب، وبعد انتهائها هدمت خيمة الحي.