صحيفة: المقاومة تجهز مفاجأة مدوية للاحتلال بخصوص الجدار على حدود غزة

وطن: قالت صحيفة "الأخبار" اللبنانية، اليوم الخميس، إن المقاومة في قطاع غزة، تجهز مفاجأة مدوية للاحتلال الإسرائيلي، بخصوص الجدار المتعدّد الطبقات على حدود قطاع غزة.

ونقلت الصحيفة، عن مصادر في المقاومة، قولها: "مهندسي المقاومة تمكّنوا من إيجاد حلول عملية، من شأنها جعل السياج غير ذي جدوى خلال المعارك العسكرية".

وبحسب المصادر فإن المقاومة لم تستخدم سلاح الأنفاق لتجاوز الحدود، في معركة "سيف القدس" في أيار الماضي؛ كون الاحتلال لم يبادر إلى مواجهة برّية معها، بالإضافة إلى إخلاء الاحتلال مسافة تزيد عن خمسة كيلومترات من الحدود مع غزة، من قوّاتها العسكرية ومستوطنيها. كما لم تَستخدم المقاومة، خلال المعركة الأخيرة، سوى جزء يسير من قدراتها، إذ ركّزت جهودها على سلاح الصواريخ، وتوعّدت الاحتلال بمفاجآت تتعلّق بالعائق الذي يتفاخر بأنّه يوفر حماية كاملة له.

وأضافت المصادر: "لقد زرع الاحتلال أسفل الجدار مجسّات تحت أرضية، تهدف إلى سماع أصوات الحفر، الأمر الذي مثّل ابتداءً تحدّياً للمقاومة، إلّا أن مهندسيها استطاعوا، مع الوقت، ابتكار معالجات لذلك".

وشددت المصادر على أنه في الوقت المناسب، ستكتشف دولة الاحتلال أن جيشها كان يمارس عليها أكبر خديعة.