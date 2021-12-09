الاحتلال يعتقل 27 مواطنا بينهم 7 من طلبة جامعة النجاح

وطن: شنت قوات الاحتلال فجر وصباح اليوم حملة اعتقالات واسعة في مناطق مختلفة بالضفة الغربية طالت ما لا يقل عن 27 مواطنا، من بينهم 7 من طلبة جامعة النجاح الوطنية.

وطالت هذه الاعتقالات مجموعة من طلبة جامعة النجاح الوطنية وهم:

1.الطالب في جامعة النجاح أنس اشتية- نابلس

٢. الطالب إبراهيم عابد- تل غرب نابلس

٣. الطالب أيوب دويكات- بلاطة البلد بنابلس

٤. الطالب حسن تفاحة- نابلس

٥. الطالب حمزة طبنجة- نابلس

٦. الطالب إبراهيم دويكات- بلاطة البلد

٧. الطالب عمر الشخشير- بلاطة البلد

كما اقتحمت قوات الاحتلال مخيم الدهيشة في بيت لحم وشنت حملة اعتقالات طالت القيادي كريم عياد، ونجله بلال كريم عياد، والاسير المحرر رامز اللحام، ومحمد مناصرة.

كما شنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات واسعة في مخيم العروب شمال الخليل عرف منهم:

1. عبد المجيد جوابرة

2. ماهر أبو وردة

3. محمد شحادة

4. عمر خميس

5. راني هديب

6. عيسى أبو غازي

7. محمود أبو غازي

وقالت مصادر محلية ان قوات الاحتلال اعتقلت كذلك الاسير المحرر ، خريمة غيث من الخليل، كما اعتقلت أحمد جمال الصوي من طولكرم وأحمد حمدان من بلدة صيدا، ومهدي عمر زيادة من مدينة بيت لحم

ومن العيسوية اعتقلت قوات الاحتلال خمسة مواطنين وهم: الشقيقان علاء وعمر موسى أبو ريالة، وابن عمهما رشاد أمجد أبو ريالة؛ والمواطنين أحمد درباس، وخليل عودة بعد ان دهمت منازلهم في البلدة.