الاحتلال يزيل خيمة الاعتصام في حي الشيخ جراح

وطن: أزالت بلدية الاحتلال في القدس، مساء اليوم الأربعاء، خيمة الاعتصام في حي الشيخ الجراح شرق القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن طواقم بلدية الاحتلال برفقة عناصر من شرطة الاحتلال، أزالت خيمة الاعتصام التي نصبها أهالي حي الشيخ جراح والمتضامنون معهم أمام منزل عائلة الكرد قبل نحو ستة أشهر، وعمدت على تمزيق الصور التي تحمل أسماء العائلات المهددة بالتهجير القسري من منازلها لصالح الجمعيات الاستيطانية.

وأقدمت سلطات الاحتلال على هذه الخطوة بعد أقل من ساعتين على اقتحام مستوطنين للحي عقب مسيرة استفزازية هتفوا خلالها بشعارات عنصرية وتحريضية منها "الموت للعرب"؛ تلبية لدعوات جمعيات استيطانية ويمينية متطرفة.