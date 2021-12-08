7 أسرى يدخلون أعوامًا جديدة في سجون الاحتلال

وطن: يدخل 7 أسرى فلسطينيين اليوم الأربعاء، أعوامًا جديدة في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

والأسرى هم؛ محمد داوود، دخل عامه الـ 35 على التوالي في سجون الاحتلال، وهو محكوم بالسجن المؤبد.

بينما دخل الأسيرين صابر أبو سريس، وسليم أبو رويس عامهم الـ 19 على التوالي في سجون الاحتلال، وهم محكومون بالسجن 25 عامًا.

ودخل الأسير نديم عواد، عامه الـ 17 على التوالي في سجون الاحتلال، وهو محكوم بالسجن المؤبد، بينما دخل الأسير صلاح بخاري من محافظة عامه الـ 13 وهو محكوم بالسجن 37 عامًا.

ودخل الأسير طاهر عطوة، عامه الـ 11 على التوالي في سجون الاحتلال، وهو محكوم بالسجن 17 عامًا، فيما دخل الأسير باسم النعسان، عامه السابع على التوالي في سجون الاحتلال، وهو محكوم بالسجن 12 عامًا.