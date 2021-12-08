الاتحاد الأوروبي: سنواصل الوقوف إلى جانب القانون الدولي ودعم منظمات المجتمع المدني الفلسطينية

وطن: اجتمع اليوم الاربعاء، ممثل الاتحاد الاوروبي، وست عشر دبلوماسيا من بعثات دول الاتحاد الاوروبي، والدول ذات التفكير المماثل مع منظمات المجتمع المدني الفلسطينية الست التي صنفتها دولة الاحتلال، مؤخرًا كمنظمات "إرهابية".

وجرى خلال اللقاء إطلاع الشركاء الدوليين على التحديات التي تواجهها المنظمات غير الحكومية حاليا.

وقال الاتحاد الأوروبي في منشور على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي، انه سيواصل الوقوف إلى جانب القانون الدولي، ودعم منظمات المجتمع المدني التي تلعب دورًا مهما في تعزيز القانون الدولي وحقوق الإنسان والقيم الديمقراطية.