مستوطنون يقتحمون حي الشيخ جراح ويعتدون على الأهالي تحت حماية شرطة الاحتلال

رام الله - وطن: فرضت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، حصاراً عسكريا على حي الشيخ جراح شرق القدس المحتلة، والمهدد بالإخلاء القسري.

وأغلقت قوات الاحتلال المداخل المؤدية إلى الحي، ومنعت المتضامنين مع أهله والصحفيين من دخوله ودققت في هوياتهم، وذلك لتوفير الحماية للمستوطنين الذين ينظمون مسيرة استفزازية في الحي.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال كثفت من انتشارها وحواجزها في الحي، وأغلقت المداخل المؤدية إليه، وحاولت طرد المتضامنين الذي جاءوا تلبيةً لدعوات أطلقها نشطاء مقدسيون للتصدي لمسيرة استفزازية للمستوطنين داخل الحي.

واقتحم المستوطنون الحي وهم يرددون ويحملون شعارات عنصرية "الموت للعرب...اخرجوا من فلسطين... إرهاب "، ورفعوا اعلام الاحتلال.

واعتدى المستوطنون على سكان بناية الصمود في الحي، وقامت القوات الخاصة بضرب وملاحقة الشبان المتواجدين في المنطقة.