البنك الإسلامي الفلسطيني يدعم 5 مؤسسات لرعاية ذوي الاحتياجات الخاصة

وطن: قدم البنك الإسلامي الفلسطيني دعمه لخمس مؤسسات تعنى بدعم الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في محافظاتٍ عدة وذلك في إطار برنامجه للمسؤولية المجتمعية المستدامة.

وفي مدينة الخليل قدم البنك دعمه لجمعية الأمل الخيرية للأطفال الصم لمساندة جهودها في مساعدة فئة الصم وتأهيلهم عبر برامجها التي تبدأ من المرحلة التمهيدية وتستمر حتى الثانوية أو التأهيل المهني، وذلك بالإضافة لدعم تأهيل قاعة مركز صعوبات التعلم في جمعية البيوت السعيدة، نظراً لأهمية المركز في تقديم خدمات علاج صعوبات التعلم لمحتاجيها في المحافظة.

وفي جنين ساهم البنك في دعم جمعية تأهيل ورعاية الكفيف الخيرية لمساندة جهودها في تقديم الخدمات المتنوعة للمكفوفين والعمل على تلبية الاحتياجات المختلفة اللازمة لهم. كما شملت مساهمات البنك تقديم الدعم لجمعية روان لتنمية الطفل في مدينة رام الله، التي تعنى بمساعدة الأطفال الذين يعانون من صعوبات التعلم واضطراب التشتت والحركة الزائدة والتوحد، لما للمركز من أهمية في تقديم المساعدة والعلاج لهذه الفئة.

وفي خانيونس ساهم البنك في دعم الاتحاد العام للأشخاص ذوي الإعاقة الذي يقدم خدماته لأكثر من 2500 شخص في المدينة ومحيطها بهدف مساعدة الاتحاد على الاستمرار بتقديم خدماته.

وقال مدير عام البنك الإسلامي الفلسطيني الدكتور عماد السعدي إن البنك يحرص على دعم فئة ذوي الاحتياجات الخاصة وذلك في إطار برنامجه السنوي للمسؤولية المجتمعية المستدامة عبر مساندة المؤسسات التي تعنى برعايتهم وتوفير الاحتياجات اللازمة لهم بهدف دمجهم في المجتمع وتمكينهم من الحصول على حقوقهم كاملةً.

وأضاف د. السعدي:" بالإضافة للدعم الذي يقدمه البنك لتلك المؤسسات يحرص على مواءمة معاملاته وخدماته ومرافقه لتتناسب مع ظروفهم، وكان له السبق في إدخال لغة الإشارة للمعاملات المصرفية، وتوفير قسائم السحب والإيداع بلغة برايل".

وتتمحور رسالة ورؤية البنك الإسلامي الفلسطيني في تقديم الحلول المصرفية النوعية والعصرية الشاملة وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية والاستثمار بمنظور تكنولوجي متطور، كما يضع استراتيجيةً مدروسةً للمضي في عملية التحول الرقمي أثمرت عن إطلاق خدمات رقمية رائدة مثل مركز الاتصال الرقمي الذي يعمل على مدار 24 ساعة، وخدمات إسلامي أونلاين وإسلامي موبايل التي تقدم باقة مميزة من الخدمات المصرفية من خلال بيئة سهلة وآمنة تعزز التجربة الرقمية للعملاء من الأفراد والشركات، كما حصل البنك مؤخرا على جائزتي "أفضل بنك إسلامي" و"أفضل بنك رقمي" في فلسطين عن العام 2021 وفقاً لمجلة International Business Magazine.

