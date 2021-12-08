جامعة بوليتكنك فلسطين تستقبل الباحثة في علم الدماغ والأعصاب الدكتورة دلال أبو آمنة

وطن: استقبل رئيس جامعة بوليتكنك فلسطين الدكتور أمجد برهم الباحثة في علم الدماغ والأعصاب الدكتورة دلال أبو آمنة، وقدّم لها عرضاً موجزاً عن الجامعة وإنجازاتها والمكانة المرموقة التي تتحلى بها. وتبادل الطرفان الأفكار حول تطوير التعليم العالي وبحثا مجالات التعاون في دعم البحث العلمي. وفي نهاية اللقاء كرّم الدكتور برهم الضيفة بدرع الجامعة تقديراً لجهودها المُثمرة ومُساهمتها البناءة في دعم برامج الجامعة الأكاديمية.

جاءت الزيارة في ختام سلسلة محاضرات الدكتورة دلال أبو آمنة، والتي قدمتها ضمن مساق الذكاء الطبيعي (الإدراك ودماغ الانسان) الذي قامت بتدريسه هذا الفصل لطلبة برنامج الماجستير في الأنظمة الذكية الذي ينفذه مركز أبحاث الأنظمة الذكية التابع للجامعة. يذكر أنّ الدكتورة أبو آمنة تشغل منذ بداية الفصل الدراسي منصب أستاذ زائر في الجامعة.

الدكتورة أبو آمنة حاصلة على درجات علمية عالية في الإدراك ومن ثم في علم الأعصاب وفسيولوجيا الدماغ. إلى جانب ذلك، الانسانة دلال فنانة فلسطينية تحمل رسالة الحفاظ على التراث والفن الفلسطيني الأصيل ولديها مشاريع عديدة لتطوير هذا الفن بحيث يحافظ على أصالته من ناحية ويحاكي الجيل الشاب والمُستمع الغربي من ناحية أخرى كوسيلة لترسيخ الهوية الفلسطينية ودعم قضايا الشعب الفلسطيني.