رياض سيف يكتب لوطن .. القضية الفلسطينية في الدراما العربية

أثار فيلم أميرة انتقادات من جانب مؤسسات الأسرى، التي اعتبرته مسيئا لقضيتهم ويخدم رواية الاحتلال باستهدافه للأسرى من الشعب الفلسطيني.

وقال رئيس نادي الأسير قدورة فارس، إن فيلم "أميرة" الذي يطرح مسألة الإنجاب عبر النطف المحررة لأسرى فلسطينيين من داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي؛ يخدم الاحتلال الإسرائيلي وروايته ضد الأسرى.

وأدان فارس واستنكر بشدة، استغلال قضية الأسرى التي تعتبر إنجازا فلسطينيا لم يحدث في التاريخ إلا في فلسطين.

وأردف فارس: العمل لا علاقة له بالفن، وفيه استغلال لقضية عالية الرمزية بطريقة وضيعة، وأشار إلى أن الفيلم الذي يشوه إنجاز وتجربة الأسرى بالخصوص؛ فيه مؤشرات لا يستفيد منها إلا الاحتلال. مؤكدا انه فيلم مرفوض جملة وتفصيلا ولا يستند إلا إلى الأكاذيب، التي حولته إلى أداة تخدم الاحتلال الإسرائيلي.

وقال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدري أبو بكر، إنه بصدد إعداد مذكرة فلسطينية لنقاشها مع الأردنيين بالخصوص، لأن الفيلم فيه إساءة للأسرى الفلسطينيين ويشكك في النطف المحررة، وأوضح أن هناك فتوى شرعية في مسألة النطف المحررة، التي تجري بإشراف ذوي الزوج (الأسير) والزوجة.

وأكد أبو بكر، أنه لا يمكن أن تكون هناك أي شكوك بخصوص النطف المحررة بسبب الإشراف الكبير عليها، مضيفا: خاطبنا أعلى المستويات في الأردن وسيكون لنا موقفنا بهذا الشأن.

وقال الناطق الإعلامي باسم جمعية واعد للأسرى منتصر الناعوق، إن "الفيلم يسيء للأسرى وهو غاية في الخطورة ويجب الوقوف عنده"، مضيفا "أنه يشوه المشهد البطولي لفعل الإنجاب عبر النطف المحررة في ظل تزايدها في الآونة الأخيرة."

وأكد، أن فكرة الفيلم لا تخدم سوى الاحتلال الإسرائيلي الذي يعمد على تشويه صورة الأسرى والنضال الفلسطيني.

وأخيراً صدر بيان رسمي من مؤسسات الاسرى الفلسطينيين حول فلم اميرة كالتالي: (تابعت مؤسسات الأسرى (هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير الفلسطيني، والهيئة العليا لمتابعة شؤون الأسرى) عن كثب قضية فيلم "أميرة"، والذي تم بإنتاج مشترك (مصري- أردني فلسطيني)، حيث يتناول الفيلم قضية "النطف المحررة" من الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، بطريقة تتساوق بشكلٍ مباشر مع رواية الاحتلال، بتجني كامل على الحقيقة



حيث شكّلت قضية "النطف المحررة" على مدار السنوات القليلة الماضية أبرز الإنجازات التي تمكّن من خلالها الأسرى كسر السجن، وصناعة الأمل بالإرادة، وأصبحت محط اهتمام عالمي، ومن المؤسف أن الطاقم القائم على الفيلم، لو كان لديه نية حسنة تجاه النضال الفلسطيني، كان الأجدر أن يسلط الضوء على إبداع وعبقرية الأسير الفلسطيني وتحدي الجدران والأسلاك الشائكة لصناعة الحياة، ففي القضية ما يكفي من تفاصيل لصناعة أهم الأفلام الناجحة، بدلًا من اختراع الأكاذيب.

وتؤكد مؤسسات الأسرى أن جهودًا تبذل وما زالت مستمرة بالتعاون مع وزارة الثقافة، ومنظمة التحرير الفلسطينية، وكذلك القوى الوطنية والإسلامية، لمواجهة كل من ساهم في إنتاج الفيلم، ووضع حد لكل من تسول نفسه لتشويه نضال الأسرى الفلسطينيين وعائلاتهم، مع التأكيد مجددًا على أن جزءًا أساسيًا في صراعنا مع الاحتلال وأدواته، هو الصراع على الرواية.

وتعتبر مؤسسات الأسرى أن الاستمرار في التعاطي مع الفيلم والترويج له، هو خيانة لنضال شعبنا.

وتؤكد مجددًا أن رفض الفلسطينيين لقضية تمس نضالهم هو صفعة لكل القائمين على الفيلم، وندعو جماهير شعبنا وكافة المؤسسات بمقاطعة الفيلم وعدم السماح بعرضه داخل فلسطين).

وقال رئيس الهيئة قدري أبو بكر إن الأردن قرر رسميا وقف عرض الفيلم المسيء للأسرى في عمان، ومنعه من التداول.

ومع أنى لم أشاهد الفلم رغم محاولتي الاتصال مع بعض الزملاء للحصول عليه، الا أن ما قرأته عن الفلم وشاهدته من تصريحات صانعيه وما تلاه من بيانات رسمية فلسطينية مستنكرة يدل على أن امراً خطيراً ورد في حيثيات الفلم.

وأخطر ما ورد في قصة الفلم والذي تدور أحداثه حول موضوع تهريب الحيوانات المنوية من سجون الاحتلال، حيث تقوم زوجة أسير بزرع حيوانات منوية مهربة من زوجها في الأسر، ولكن تبين لاحقًا أنها تخص ضابطا إسرائيليا.

وعلقت الباحثة عبير الخطيب: بأنها امضت من الوقت والجهد عام كامل في البحث عن كافة الجوانب لعملية تهريب النطف على اسس دينية وشرعية واجتماعية دقيقة والتي غفل عنها صناع فلم اميرة وكانت معرة في حقهم وفي حق من ساهم في هذا العمل سواء بحسن نية او بقصد عمد. وحددت عدة خطوات قبل أن يتم فيها التلقيح بالنطف، ووجهت الخطيب أسئلتها الى صناع الفلم بالتالي:

هل يعلم ان هناك أربع شهود داخل المعتقل يشهدون على اخراج النطفة ...!

هل يعلم ان النطفة تخرج من ظلمات السجن الى النور بواسطة الوسيط وتستقبل بشاهدين بالغين عاقلين من اهل الاسير واهل زوجته.!

هل يعلم ان العملية يتم الاتفاق عليها قبل موعد اخراج النطفة بشهور وتخضع زوجة الاسير لتحضيرات علاجية مسبقة ...!

هل يعلم ان هناك طرق ووسائل تتبعها العائلات للإعلان عن تهريب النطفة للمجتمع الفلسطيني بعد خروج النطفة من المعتقل..

هل يعلم ان هناك اطفال نطف مهربة لا اي ورقة اثبات لهم انهم على قيد الحياة عقوبة من الاحتلال لأهاليهم..

هل يعلم ان اسرانا البواسل اخرجوا النطفة ب (قداحة، وكيس شبس، وحبة تمر ...!

هل يعلم ان احدى العقوبات التي وقعت على أحد الاسرى وصلت اضافة عامين على حكمه بعد علم ادارة السجون بنجاحه بتهريب نطفة ...!

هل يعلم ان هناك عائلات من غزة وقع عليها عقوبة منع الزيارة بعد نجاح العملية وصلت للحرمان من الزيارة مدى الحياة ...!

هل يعلم ان هناك اطفال في القدس يتم معاملتهم قانونياً على انهم ليسوا على قيد الحياة لا يمكن لهم الدخول للمدارس او العلاج او اصدار شهادة الوفاة ان توفوا

هل يعلم ان ام الحسن من غزة قالت للمحقق عندما سألها من هو الطفل الذي معك وعندما قالت له ابني اي ابن الاسير

قال لها من اين هذا؟؟؟

قالت له مثل ما مريم جابت عيسى انا جبت الحسن ...

فطردها ومنعها من الزيارة عامان!!!

هل يعلم ان الاسير الفلسطيني وحده في هذا الكون والفضاء يسجل له غصباً عن الاحتلال وأذنابه. #براءة_اختراع_تهريب_النطف

ولعل ما اثار دهشتي واستغرابي فعلاً هو تصريح مخرج الفلم المصري محمد ذياب أن الفكرة جاءته بعد قراءته مقالة عن تهريب النطف من قبل الاسرى الفلسطينيين من سجون الاحتلال ليتناولها كفكرة رئيسيه لصياغة سيناريو فلمه الخيالي والمضطرب فكرياً دون التدقيق او التمحيص في خصوصية هذا الموضوع الحيوي وحساسيته لدى الفلسطيني، ولعله تناول الموضوع كما يتناول أي موضوع ساذج لا تخلو منه بعض السينما المصرية وبعض الفهلوة من كتاب ومخرجي السينما والدراما المصرية وبعض الدراما العربية في تناولها للقضية الفلسطينية. واغلبها للمتاجرة بالقضية او محاولة تقزيمها بحسن نية او بهدف مبيت مع سبق الاصرار والترصد.

وإذا كان مخرج فلم اميرة ومبتدعه ملوماً سواء لجهله بالقضية أو التغاضي عن الحقائق الكامنة خلف الموضوع الذي يتناوله. فاللوم الأكبر على الفريق الاردني والفلسطيني المساهم في هذا العمل المشين كونه تغاضى عن أهمية وقدسية موضوع الاسرى وحساسيته ورمزيته للشعب الفلسطيني وعلى رأس القائمة بطلة الفلم صبا مبارك التي يبدو اخذتها الشهرة بعيداً وأغلقت عينيها عن بديهيات اساسية في ألف ياء القضية الفلسطينية لأجل أن تتصدر قائمة المحرمات والتي تعرفها جيداً.

وعلى نفس الشاكلة في السذاجة بتناول القضية الفلسطينية وعلى مدار سنوات عدة تابعنا اعمال درامية مصرية تتناول بشكل او بأخر القضية الفلسطينية من زوايا مختلفة تبعا لرؤيا الانتاج او وصولا الى اجندات تفرضها شروط جهات او قنوات دائما ما تتصف بعدم الحيادية.. والأدهى من ذلك هو عدم اتصافها بالمصداقية لقلة المعرفة والجهل بالبيئة والظروف الذي يعيشه المجتمع الذي تتناوله هذه المسلسلات. واقصد هنا المجتمع الفلسطيني الذي مازال عالما مجهولا لكتاب الدراما المصرية الذين يتحزرون كنهه ولا يعلمون عن تفاصيله الا بقدر علمهم بالذرة.

من المحزن ان تصرف الملايين على اعمال درامية قد يراها من لا يعرف البيئة والمجتمع الفلسطيني جيداً. ويراها ابناء فلسطين مهزلة ليست بعدها مهزلة.. ويحضرني بداية (فلم اولاد العم) اخراج شريف عرفه الذي بدا من اوله ساقطا دراميا بزوجه مصرية مسلمه (لها اولاد) تكتشف ان زوجها يهودي وتتفاجأ بانتهاء رحله بحريه يأخذها بها زوجها مع اولادها بالوصول الى ما يسمى اسرائيل. اما ما هو مضحك تماما. هو استسهال دخول فلسطين المحتلة من قبل البطل كريم عبد العزيز واختراقه لمبنى الموساد والقيام بأعمال لم يقم بها رامبو في اوج عظمته، واستوقفني مشهد مهين للفلسطينيين في هذا الفلم حيث ينتحل البطل المغوار شخصية عامل تراحيل ويركب في (ترك) مرصوص بالعمال الفلسطينيين المتجهين الى فلسطين الداخل، ليخاطبه احد العمال المفترض ان يكون فلسطينيا ( هاظ اللي ناقصنا ييجو الغربا ينافسونا برزقتنا ) وهنا يبرز الفلم الشخصية الفلسطينية للمشاهد كأجير وعامل لدى اسرائيل لا اكثر.

ولعل المضحك المبكي الاكثر هو الرامبو العجوز (عادل امام وفرقته) في مسلسل فرقة عطا الله ناجي، وتلك السذاجة المتناهية في تناول الاحداث بدء من سرقة بنك لؤومي الى السهولة في الدخول والخروج الى فلسطين المحتلة كاملة، وكأن الفهلوة المصرية ابت الا ان تُظهر لنا غباوتها وغباوة من يتناولون مثل هذه المواضيع بتلك السذاجة التي يضحك لها الصغار قبل الكبار بفلسطين.

اما اخر ما تفتق عنه الذهن المصري اخيرا فهو حارة اليهود وادخال فلسطين وشعبها في الإطار العام للدراما لتصور لنا التخلف العربي امام الرقي اليهودي.

ففي الحارة اليهودية المصرية يتقن العدل ومجموعته فن اظهار العنف بين شخوص المصريين.. وشيطنة البعض من المصريين مقابل العقلانية والطيبة والتسامح من قبل اليهود في الحارة المصرية.. حتى حين يفكر أحدهم ان يهاجر انما يهاجر لأمر ملح وأكبر الامثلة على ذلك شخصية ليلى (منه شلبي) التي كانت تعشق الشاب على (اياد نصار) والتي بقيت رغم جفاءه معها محبة وفية حتى صدمها نهائيا فقررت الهروب الى الملاذ المسمى اسرائيل ومع هذا بقيت متسامحة حتى مع الهمجيين الفلسطينيين، فحين صوب فتى فلسطيني بندقيته الى مرافقها وسقط الى الأرض، رفضت ان تصوب بندقيتها وتقتل هذا الصبي المعتدي.. وهنا السؤال للقائمين على هذا العمل هل اطفالنا مشاريع للقتل تظهرونهم قتله وتظهرون المقابل ملاك متسامح.

وتؤكدون ذلك أكثر بزيارة ليلى اليهودية الى القرية الفلسطينية.. ومشاركتهم افراحهم، فأي افراح يا سادة تلك التي كانت في فترة اغتصاب الصهاينة لفلسطين عام 1948.. ولعل الانكى والاكثر ايلاما هو اظهار اول فلسطيني نراه بالمسلسل كجاسوس لدولة العدوان في بداية نشؤها على ارض فلسطين.. ولعل الكاتب استحى على نفسه حين أدرك غلطته الفاحشة واراد ان يرقع الامر بجعل تلك الشخصية السيئة تمثل دور الجاسوس لينقذ البطل المصري علي من اسره.. ونسي الكاتب ان اليهودي بإسرائيل وخاصة في بداية نشوء الدولة لا تثق بأي عربي مهما كان دينه وجنسه.. فكيف تسمح لعربي بالدخول الى الزنازين بأي حجة كانت.

سقطات وهفوات لا اعتقد انها مأجوره الدفع، ولكني اعتقد انها نتيجة جهل وعدم وعي حتى من قبل كتاب عرب كبار اتمنى ان يبقوا فى حدود ما يعرفونه عن مجتمعاتهم ولا يتجاوزوه للإساءة الى الشعب الفلسطيني بسوء التناول حتى لو كانت النية حسنة والهدف صادق.. فأعفونا يا كتاب ومنتجي الدراما من شفقتكم على فلسطين وانسوها تماما في اعمالكم لأنكم ان نسيتموها قدمتم لها معروفا كبيرا.

وهنا يجيء السؤال: هل نشطب فلسطين وشعبها وقضيته من ذاكرة الدراما، ونحن نعلم جيدا مدي تأثير الدراما في عقول الشعوب من حيث توعيتها وتجييشها للاصطفاف الى جانب معين او حق معين.

الجواب سهل وبسيط ولكن؟

هل نجد بفلسطين ممن يتبوؤون مناصب كبيرة بالإعلام من يسمع او يدرك او يفقه ما نقول؟

قلنا كثيرا.. وما زلنا نقول لا يحك جلدك غير ضفرك.. وقلنا عشرات الصفحات للحل.. لكن الان أدرك تماما ان الحل للدراما الفلسطينية لن تتم الا بزوال القائمين على الاعلام الفلسطيني لأنهم العقبة الوحيدة التي تجهض هذا الحلم، بل وتحاربه بشراسة مصالحها وما تستفيده من وراء ان لا يكون هناك عمل فلسطيني خالص يحمل ختم وبصمة فلسطين. وهم بذلك اسوأ ممن يحاولون من غير ابناء الجرح ويسيئون عن غير قصد.. لكنهم على اية حال يحاولون.

اما عن محاولة البعض المتاجرة بالقضية الفلسطينية والاساءة الى رموزها من خلال تناولهم بشكل سطحي ومقزم فهي محاولات متكررة وعلى رأسها مسلسل (في حضرة الغياب عن حياة الشاعر الفلسطيني محمود درويش). للمنتج فراس ابراهيم والمخرج نجدة انزور والذي أظهر الرمز محمود درويش في اسوأ صورة لينزع عنه صورة الشاعر الفلسطيني المناضل ويلبسه ثوب الشاعر العاشق الولهان.

وفي لقاء لي مع فراس ابراهيم على هامش مهرجان تونس الاعلامي وفي بداية الاعداد لكتابة سيناريو المسلسل من قبل السيناريست حسن م. يوسف، وبناء على توصية من اصدقاء وزملاء محمود درويش بفلسطين وعلى رأسهم الاخ نبيل عمرو. أوضحت لفراس خشية رفقائه من المتاجرة بإسم محمود درويش، واستعدادهم دون مقابل أن يزودوا الكاتب بتفاصيل مهمة عن الشاعر درويش حتى يطمئنوا الى أن رمزهم لن يكون مادة للمتاجرة والتلاعب من قبل صناع الدراما، واستعد فراس أن يحول لي الحلقات الثلاث المكتوبة كي أعرضها على المقربين من درويش ليواكبوا مع كاتب السيناريو حيثيات الموضوع ويطمئنوا الى النتيجة.

ويبدو أن فراس شعر بأن تدخلات البعض ستفسد عليه مشروع تجارته ونيته المبيته في اختيار ما يراه مناسباً من سيرة محمود درويش لغرض عرضه على المحطات التلفزيونية والمتاجرة بأقصى ما يمكن بشخصية رمز فلسطين. ولذا حنث بوعده، وخرج علينا بعمل أقل ما يقال فيه أنه يشبهه ولا يشبه أحداً غيره.

والسؤال هل ستوقف هذا الاسفاف في تناول القضية الفلسطينية عند حد؟

والاجابة لا أعتقد وخاصة في زمن الانحطاط العربي، الذي بات يتبنى وجهة نظر المحتل ولا يقيم وزناً لعدالة القضية الفلسطينية.

وفي الختام دعوة لكل من يحاول أن يسيء الى أقدس قضية على مر التاريخ: ارفعوا ايديكم عن فلسطين او اصمتوا فقد يكون في صمتكم ما يمنع الاذى عن شعب مازال مكبلاً بأغلال الاحتلال. او قولوا خيراً ان استطعتم.



رياض سيف كاتب وسيناريست