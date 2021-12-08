الاحتلال يعتقل مديرة مدرسة الروضة الحديثة ومعلمة وطالبتين

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، مديرة مدرسة الروضة الحديثة ومعلمة وطالبتين، بعد اقتحام المدرسة وتفتيشها وتخريب محتوياتها.

وذكر شهود عيان، أن قوات الاحتلال اقتحمت مدرسة الروضة الحديثة بحي الشيخ جراح بالقدس المحتلة، بحثا عن الفتاة التي ادعى أنها نفذت عملية الطعن، واعتقلت مديرة المدرسة فاطمة الرفاعي والمرشدة الاجتماعية وطالبتين.

وأضاف الشهود أن القوات اقتحمت الغرف الصفية والإدارة، وقامت بعملية تفتيش واسعة داخل المدرسة وخربت محتوياتها.

وأصيبت الطالبات بحالة من الهلع والخوف خلال اقتحام قوات الاحتلال المدرسة، وإخلاء الصفوف قبل الشروع في تفتيش ملابس الطالبات.

وسادت حالة من الاستنفار في صفوف قوات الاحتلال خلال عملية بحث واسعة بالقدس عن منفذة عملية الطعن، برفقة مروحية حلقت في سماء الشيخ جراح.

وزعمت وسائل الاعلام العبرية أن منفذة عملية الطعن من سكان حي الشيخ جراح المهددة عائلتها بالتهجير، واعتقلت والدتها بعد اقتحام منزلها.

وكانت مستوطنة أصيبت بجراح بعملية الطعن صباح اليوم في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة.

وأغلقت قوات الاحتلال كافة الطرق المؤدية للحي، وانتشرت بحثًا عن منفذة عملية الطعن التي استطاعت الانسحاب من المكان.

