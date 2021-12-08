"أميرة".. فيلم مسيء للأسرى وعائلاتهم، ومطالبات وتحركات لسحبه

وطن: ضجت وسائل التواصل الاجتماعي غضبا على فيلم "أميرة" الذي يتحدث تهريب نطرف الأسرى الى زوجاتهم خارج السجون.



وغرد نشطاء على وسم #اسحبوا_فيلم_أميرة للمطالبة بوقف بث الفلم "أميرة" المسيء للأسرى الفلسطينيين بسجون الاحتلال.



الفيلم المشترك فنيا بين فلسطينيين وأردنيين ومصريين، اعتبر مسيئا للأسرى لأنه يشكك بآباء أطفال الأنابين، ويخدم رواية الاحتلال.



وقد عرض الفيلم في مهرجان كرامة لأفلام حقوق الانسان، في عمان مؤخرًا، وتم اختياره ليمثّل الأردن في الأوسكار.



وتتمحور أحداث الفيلم حول قضية تهريب النطف من الأسرى في سجون الاحتلال، وحيث يناقش الفيلم قصة نطفة خرجت لزوجة أسير (صبا مبارك) أنجبت طفلة وعاشت وهي تعتقد أنها ابنة الأسير لتكتشف فيما بعد أنها ابنة ضابط احتلالي في الأسر.



وقالت المحامية سناء موسى زوجة الأسير وليد دقة، إنها علمت بقصة الفيلم في لقطات تصويره الأخيرة، وحاول مع الأسرى منع إكمال تصويره لكنهم لم ينجحوا.



وأضافت أن القائمين على الفيلم انتهازيين مثل أي انتهازي يهدفون للكسب على حساب رواية شعبهم.



ونصحت بتجاهله الفيلم للحد من انتشار الفيلم حتى لو وصل الأوسكار، لأن ليس كل الشعوب العربية بتابع الأوسكار.

يشار إلى أن سناء أنجبت طفلتها "ميلاد" من الأسير وليد دقة عبر تهريب نطفته إلى خارج السجن، الأمر الذي أغضب الاحتلال واتخذ بحقه إجراءات عقابية أبرزها وضعه في العزل الانفرادي لمدة 5 شهور.





وفي بيان له، قال "تجمع اتحرّك لدعم المقاومة ومجابهة التطبيع" في الأردن، إن "فيلم أميرة يسيء للأسرى ويخدم العدو، وعلى نقابة الفنانين التحرُّك لمنع عرضه".



وأضاف: إننا في تجمع اتحرّك نضم صوتنا إلى كل الأصوات التي علت اعتراضًا واستهجانًا على هذا الفيلم، والذي فيه من التشكيك والاساءة والتشويه ما يجعلنا نرفض وندين ونستنكر استمرار عرض هذا الفيلم، فالقضية ليست مشهد لنطالب بحذفه، بل ان أحداث الفيلم كلها تنطلق من أساس تشويه الحقائق والاساءة للأسرى، وبالتالي تصب في خدمة الاحتلال ورواياته الزائفة والمُضلِّلة.



وتابع التجمع: يطالب تجمعنا، تجمع اتحرّك، كما العديد من الجهات والفعاليات، نقابة الفنانين الأردنيين أن تتحرك لمنع هذا الفيلم، كما ونطالب من دور السينما الأردنية بعدم عرضه، كما وعلى طاقم العمل أن يعتذر عن هذه الإساءة والتشويه.





وأثار الفيلم انتقادات من جانب مؤسسات الأسرى، التي اعتبرته مسيئا لقضيتهم ويخدم رواية الاحتلال واستهدافه لهذه الشريحة من الشعب الفلسطيني.



وقالت مؤسسات الأسرى (هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير الفلسطيني، والهيئة العليا لمتابعة شؤون الأسرى) إنها تتابع عن كثب قضية فيلم "أميرة"، والذي تم بإنتاج مشترك (مصري- أردني – فلسطيني)، حيث يتناول الفيلم قضية "النطف المحررة" من الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، بطريقة تتساوق بشكلٍ مباشر مع رواية الاحتلال، بتجني كامل على الحقيقة.

واعتبرت مؤسسات الأسرى في بيان لها، أن الاستمرار في التعاطي مع الفيلم والترويج له، هو خيانة لنضال شعبنا.

وقالت المؤسسات إن قضية "النطف المحررة" شكلت على مدار السنوات القليلة الماضية أبرز الإنجازات التي تمكّن من خلالها الأسرى كسر السجن، وصناعة الأمل بالإرادة، وأصبحت محط اهتمام عالمي، ومن المؤسف أن الطاقم القائم على الفيلم، لو كان لديه نية حسنة تجاه النضال الفلسطيني، كان الأجدر أن يسلط الضوء على إبداع وعبقرية الأسير الفلسطيني وتحدي الجدران والأسلاك الشائكة لصناعة الحياة، ففي القضية ما يكفي من تفاصيل لصناعة أهم الأفلام الناجحة، بدلًا من اختراع الأكاذيب.

وأكدت مؤسسات الأسرى أن جهودًا تبذل وما زالت مستمرة بالتعاون مع وزارة الثقافة، ومنظمة التحرير الفلسطينية، وكذلك القوى الوطنية والإسلامية، لمواجهة كل من ساهم في إنتاج الفيلم، ووضع حد لكل من تسول نفسه لتشويه نضال الأسرى الفلسطينيين وعائلاتهم، مع التأكيد مجددًا على أن جزءًا أساسيًا في صراعنا مع الاحتلال وأدواته، هو الصراع على الرواية.

وأكدت المؤسسات رفض الفلسطينيين لقضية تمس نضالهم هو صفعة لكل القائمين على الفيلم، داعية جماهير شعبنا وكافة المؤسسات بمقاطعة الفيلم وعدم السماح بعرضه داخل فلسطين.





من جهته، أكد مكتب إعلام الأسرى أن فيلم "أميرة" الذي يتناول قضية سفراء الحرية من أطفال الأسرى؛ هو توظيف سيء للفن ويخدم الاحتلال.



وقال في بيان له إن ما تناوله الفيلم بهذا الأسلوب وهذا المستوى من الهبوط الفكري، والسلوك الذميم، والتوظيف السيئ للفن والإعلام في التعامل مع قضية نطف الأسرى المهربة، لا يخدم سوى الاحتلال ولا يسيء إلا لصاحبه .



وأوضح أن الثقة والبطولة التي يتحلى بها الأسرى تملأ نفوس الشعب الفلسطيني إجلالاً وإكباراً لهم، ولن تتأثر بفعلٍ أو قولٍ مرجف، وأن معارك الأسرى مع السجان مفتوحة وفي كل المجالات، ومسيرة حياتهم لن ولم تتعطل مهما كان من معيقات أو معوّقات ومسيرة سفراء الحرية لن تتوقف.



وأضاف أن قضية سفراء الحرية ما هي إلا إصرار وعزيمة على إكمال مسيرة الحياة وتحدٍ للاحتلال والسجان، يُسجل بها الأسرى الأبطال انتصاراً فريداً ونموذجاً للحياة رغم عتمة السجن وقهر السجان التي لطالما حاربها، وسعى جاهداً لإيقافها ولم يترك وسيلة من قمع ونقل وعقوبة وحرمان من الزيارات لمنعها، ولم يستطع بفعل ما يبدع في ابتكاره الأسرى من سبلٍ كفيله بحفظ وسلامة وتأمين نطفهم المهربة.



ودعا المكتب إلى إيقاف بث ونشر هذا الفيلم الذي يحمل أسلوبا ورسالة تخدم سياسات الاحتلال، ومحاسبة كل من يقف خلفه وإلا فهم شركاء مع الاحتلال، مطالبا بسحب الهيئة الملكية الأردنية للأفلام ترشيحها للفيلم بالمنافسة على جائزة أوسكار.



وطالب جهات الرقابة الرسمية بعدم السماح بعرض الفيلم لما يحمله من إساءة وتشويه ودس السم في العسل بما يخص نضالات الأسرى ومشروع سفراء الحرية، كما ناشد بتكثيف الجهود والعمل على تعزيز مكانة الأسرى الأبطال بإنتاج أعمال تخدم قضاياهم العادلة وتُعري الاحتلال وأساليبه الإجرامية.



وختاما دعا أبناء الشعب الفلسطيني والشعوب العربية لمقاطعة الفيلم وكل الجهات التي تتعامل معه أو تنشره أو تروج له، والتفاعل بكل قوة مع الأنشطة والفعاليات المطالبة بحذف الفيلم والاعتذار عن إنتاجه.

فيما يلي بعض ردود الفعل الغاضبة على الفيلم:





