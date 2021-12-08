الثقافة منبع النضال والمقاومة

كتب: فادي البرغوثي



لم تكن الثقافة الفلسطينية بعيدة عن السياسية يوما حيث كانت العمود الذي ترتكز علية حركات التحرر الساعية للخلاص من الاحتلال ذلك أن حركات التحرر نفسها تحاول جاهدة أن تبذل ما في وسعها من أجل إبراز هوية شعبها ولمحاربة مخططات الاحتلال الرامية لطمس المعالم الحضارية والثقافية لدول المحتلة.



فليس من الغرابة أن تكون الأحزاب السياسية والتنظيمات الفلسطينية تأسست ببعد ثقافي اولا وشارك فيها المثقف بنفسه في قيادة الحزب والتنظيم مما هذا جعل السياسية والثقافة الفلسطينية الى حد ما متزاوجة على عكس الدول الأخرى التي قطعت دورا كبيرا في تحريرها واستقلالها والتي أصبح فيه المثقف يسبق السياسي في آماله ضمن نظرة مثالية حالمة بينما السياسي يتصف بالواقعية الاقل حلما وبفضائيات مقيدة.



هنا يمكن أن نقول إن التفريق بين مسار الثقافة والسياسية في معركة التحرر تكون بمثابة تراجع عن الثوابت والأهداف التي تبنتها حركة التحرر الوطني بل يمكن أن نقول بتعبير ادق انها بداية الهزيمة لحركة التحرر نفسها.



ولنأخذ الفترة التي لعبت فيه حركات التحرر الدور الأكبر في النضال ...نلاحظ أن الكثير من قياداتها في الصف الأول كانوا مثقفون بعمق ففي فترة الخمسينات لعب الشاعر الفلسطيني معين بسيسو دورا لا يستهان فيه بإحباط مشروع التوطين الذي كان يسمى مشروع سناء حينذاك بل ان دوره كشاعر لم يحد من نشاطه السياسي بل إن نشاطه السياسي تعزز كونه شاعر فكان امين عام الحزب الشيوعي الفلسطيني في قطاع غزة.



في هذا الإطار يجب أن نستذكر غسان كنفاني الروائي والشاعر والفنان والصحفي والسياسي أيضا فقد لعب غسان دورا في تأسيس الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ولم يكن يغرد في أسراب بعيدة بل كانت كتابة غسان كنفاني مدموجة بفعله على الأرض وهو ما جعل دولة الكيان تقوم باغتياله.



نفس الشيء حصل ايضا مع الشاعر كمال ناصر والروائي ماجد أبو شرار أعضاء اللجنة المركزية لحركة فتح التي أقدمت دولة الاحتلال على اغتالهم في أزمان متباعدة، وكذلك عرب الداخل الذين أخرجوا لشعبنا منارات ثقافية استطاعت أن تخوض معارك نضالية عظيمة ...



فقد كان للشاعر الفلسطيني توفيق زياد دورا كبيرا في إطلاق شرارة يوم الأرض التي أصبحت فيما بعد ذكرى خالدة لكل شعبنا ويتم الاحتفال والاحتفاء فيها كونها أوقفت المخطط الاستيطاني في الداخل.



يعني إن ابتعاد المثقفين عن قيادة التنظيمات هو بداية التراجع عن الدور الوظيفي المهم لحركة التحرر الوطني الفلسطيني تنظيماتها المختلفة.



قد يكون ذلك هو الذي جعل الشاعر الكبير محمود درويش يقدم استقالته من اللجنة التنفيذية بعد اتفاقية أوسلو ذلك من التباعد الذي حصل ما بين المثقف والسياسي الناتج عن الاتفاقية المذكورة.



وبالطبع فإن التقارب الذي كان في زمن الثورة لم يكن حكرا على الثورة الفلسطينية إنما لعب المثقفين فيه الدور الأهم سواء بالثورات الاجتماعية أو الحاصلة على استقلالها السياسي فقد قاد المثقفين الفرنسيين الثورة الفرنسية كذلك حدث في الثورة البلشفية ... الخ



واريد ان اختم بمقطع من قصيدة قالها محمود درويش بعد أوسلو:



من سينزل إعلامنا نحن ام هم ؟

ومن سوف يتلو علينا معاهدة الياس، يا ملك الاحتضار؟

كل شيء معد لنا سلفا، من سينزل اسماءنا

عن هويتنا انت ام هم؟

ومن سوف يزرع فينا خطبة التيه:

لم تستطيع أن تفك الحصار

فلنسلم مفاتيح فردوسنا لرسول السلام وننجو

للحقيقة وجهان. كان الشعار المقدس سيفا لنا وعلينا.

فلماذا فعلت بقلعتنا قبل هذا النهار؟

لم تقاتل لانك تخشى الشهادة ... لكن عرشك نعشك

فاحمل النعش كي تحفظ العرش، يا ملك الانتظار

أن هذا السلام سيتركنا حفنة من غبار..

من سيدفن أيامنا بعدنا انت ... أم هم؟ ومن

سوف يرفع راياتهم فوق اسوارنا: انت ... ام

فارس يائس؟ من يعلق اجراسهم فوق رحلتنا

انت ... ام حارس بائس؟ كل شيء معد لنا

فلماذا تطيل النهاية يا ملك الاحتضار؟

