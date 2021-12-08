محدّث| الاحتلال يعتقل تسعة شبان من نابلس والقدس

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال، فجر اليوم الأربعاء، أربعة شبان خلال مداهمات بعدة بلدات بمحافظة نابلس.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين إسلام الشرفا وشرار بني مفلح من بلدة بيتا جنوب نابلس.

كما اعتقلت عبد الكريم الحلبي من بلدة روجيب وبشير أبو جيش من بلدة بيت دجن شرق نابلس.

كما اعتقلت قوات الاحتلال خمسة شبّان وفتية من بلدة العيساوية شمالي شرق القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت العيساوية فجرًا، وانتشرت بين أحيائها، وداهمت عددًا من المنازل.

وأضافت ذات المصادر أن الاحتلال اعتقل كلًا من؛ أحمد يوسف عبيد، زياد محمد عليان، وأحمد عصام درويش، يزن عاطف عبيد، وأحمد الأفغاني (15 عامًا).