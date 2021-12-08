منخفض جوي يؤثر على البلاد اليوم وغدا

وطن: تتأثر البلاد اليوم الاربعاء بمنخفض جوي مصحوب بكتله هوائية باردة لذا يكون الجو غائما جزئيا الى غائم وباردا ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، ويتوقع في ساعات المساء والليل سقوط زخات من الامطار فوق بعض المناطق خاصة الشمالية والوسطى تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية احيانا الرياح جنوبية غربية الى غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا وتكون مثيرة للغبار والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج .

وهذه الليلة، يكون الجو غائما وباردا وتسقط بمشيئة الله الأمطار مصحوبة بعواصف رعدية وغزيرة احيانا ، الرياح جنوبية غربية الى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا والبحر مائجا .

وغدا الخميس، يستمر تأثر البلاد بالمنخفض الجوي لذا يكون الجو غائما جزئيا الى غائم و باردا ، وتسقط امطار متفرقة فوق بعض المناطق خاصة الشمالية والوسطى وتضعف فرصة الهطول خلال ساعات المساء والليل الرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج.