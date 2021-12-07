مصر تفض الشراكة مع الجزائر

وطن: حسم التعادل بهدف لمثله مواجهة المنتخب المصري أمام نظيره الجزائري، اليوم الثلاثاء، والتي جمعت الفريقين فى إطار منافسات الجولة الأخيرة من مجموعات كأس العرب.

وافتتح المنتخب الجزائرى التسجيل فى الدقيقة 19 من عمر المباراة، قبل أن ينجح عمرو السولية فى الدقيقة 60 فى تسجيل التعادل من ركلة جزاء، فيما شهدت المباراة حصول كل منتخب على إنذارين، بينما طرد أحد لا عبى محاربي الصحراء.

وبهذه النتيجة، احتل المنتخب المصري صدارة المجموعة الرابعة بكأس العرب طبقا لقواعد اللعب النظيف، بعد حصول أحد لاعبي الجزائر على بطاقة حمراء.