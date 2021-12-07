بحرية الاحتلال تطلق النار تجاه مراكب الصيادين قبالة ساحل السودانية

وطن: أطلقت بحرية الاحتلال، النار باتجاه مراكب صيد قبالة ساحل السودانية شمال غرب قطاع غزة، دون وقوع إصابات.

وأفادت مصادر محلية بأن الزوارق الحربية الإسرائيلية لاحقت مراكب الصيادين في عرض بحر شمال قطاع غزة.

وفي نوفمبر الماضي أعلن زكريا بكر مسؤول لجان الصيادين في اتحاد لجان العمل الزراعي في قطاع غزة أن "حالة الصيد في القطاع هي حالة الاستثناء في كل العالم لعدة أسباب، أبرزها تقييد منطقة الصيد واعتقال الصيادين من داخل البحر".

وأشار إلى أن جيش الاحتلال قتل خلال الـ15 عام الماضية 13 صيادا واعتقل ما يقارب من 700صيادا، ودمر حوالي 190 قاربا وصادر 180 آخرين.

المصدر: RT + "أمد برس" + "سما نيوز"