اعتقال أحد المشتبه بهم في قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في فرنسا

وطن: ذكرت إذاعة آر.تي.إل الفرنسية أنه تم اعتقال أحد المشتبه بهم في قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في مطار شارل ديجول (المعروف باسم مطار رواسي) قرب باريس اليوم الثلاثاء بينما كان يستعد للسفر إلى السعودية.

وقالت الإذاعة إن الشخص المعتقل عضو سابق في الحرس الملكي السعودي ويُعتقد أنه شارك في قتل خاشقجي في القنصلية السعودية بإسطنبول في أكتوبر تشرين الأول 2018.

من جهة أخرى قال مصدر في الشرطة الفرنسي إن المعتقل كان على قائمة فرنسية بالمطلوبين وفرنسا تحركت بناء على مذكرة اعتقال أصدرتها تركيا في 2019.

المصدر: مونت كارلو الدولية / رويترز