الاحتلال يمنع استكمال أعمال الترميم بالمسجد الإبراهيمي في الخليل

وطن: منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، طواقم لجنة إعمار الخليل من استكمال أعمال الصيانة والترميم في المسجد الإبراهيمي بالخليل.

وأفاد رئيس لجنة إعمار الخليل عماد حمدان، بأن قوات الاحتلال تمنع طواقم اللجنة من استكمال أعمال الصيانة والترميم داخل المسجد الإبراهيمي منذ 4 أشهر.

وأوضح أن الأوقاف تقدمت بطلب تصريح دخول لطواقم اللجنة لصيانة أحد الثريات المعلقة في منطقة الإسحاقية عقب سقطوها، والتي كان من الممكن أن تؤذي المصلين.

وأكد حمدان أن الاحتلال يواصل تضييقه على أعمال اللجنة في المسجد ومحيطه، موضحاً أن الحواجز لا تسمح إلا بمرور عدد محدود من العاملين في بعض الأوقات بالإضافة إلى عدم السماح بمرور المواد والمعدات اللازمة لأعمال الصيانة.

وقال حمدان إن "جنود الاحتلال يجبرون عمال اللجنة على إفراغ أكياس الرمل على الحاجز وإعادة تعبئتها مرة أخرى بزعم الدواعي الأمنية".

وبين أن الاحتلال لا يسمح لأي عامل جديد بالدخول إلى المسجد إلا بعد جولة طويلة لتدقيق بياناته وفحصها.

وأشار إلى أن إجراءات الاحتلال وممارساته في التضييق على أعمال اللجنة في محيط المسجد والبلدة القديمة، ومنعها من صيانة وترميم أسطح بعض المحال التجارية ومنازل معرضة للانهيار.