الاحتلال يدشن جدارا حول قطاع غزة لمواجهة قدرات حماس العسكرية

رام الله - وطن: اعتبر وزير الحرب بيني غانتس، خلال مراسم أقيمت لتدشين "عائق"، يتمثل بجدار تحت الأرض بطول 65 كيلومترا، في محيط قطاع غزة، أنه يضع حاجزا بين فصائل المقاومة وبين المستوطنين في مستوطنات "غلاف غزة".

وقال غانتس إن "هذا العائق، وهو مشروع تكنولوجي وعملاني، ذو أهمية عليا، يسلب حماس إحدى قدراتها التي حاولت تطويرها، ويضع جدارا حديديا، مجسات وإسمنتا، بينها وبين المستوطنين"، في اشارة منه الى استخدام فصائل المقاومة للانفاق لتنفيذ عمليات فدائية.

وتعهد غانتس بـ"منع ضخ خبرات وتكنولوجيا إيرانية إلى غزة، وتشويش وإحباط أي محاولة من جانب حماس لتشغيل اذرعها في الضفة الغربية".