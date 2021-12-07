الصحة: تسجيل حالة وفاة واحدة و 337 اصابة بفايروس كورونا في الضفة وغزة

وطن: أعلنت وزيرة الصحة د. مي الكيلة، اليوم الثلاثاء، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 98.2% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.8% ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

وأشارت الوزيرة إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "الخليل 74، بيت لحم 46، رام الله والبيرة 52، طوباس 8، جنين 15، نابلس 16، سلفيت 2، ضواحي القدس 3، طولكرم 5، قلقيلية 0، أريحا والأغوار 3، قطاع غزة 114".



وأضافت د. الكيلة أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "الخليل 46، بيت لحم 34، رام الله والبيرة 10، طوباس 6، جنين 23، نابلس 3، سلفيت 0، ضواحي القدس 0، طولكرم 6، قلقيلية 0، أريحا والأغوار 2، قطاع غزة 117".

وسجلت حالة وفاة واحدة في قطاع غزة نتيجة الإصابة بفيروس كورونا.



ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 58 مريضاً في غرف العناية المكثفة، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 92 مريضاً، بينهم 12 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.