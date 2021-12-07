لجنة النظام في بيرزيت توصي بفصل طالب من الجامعة

وطن: أوصت لجنة النظام في جامعة بيرزيت، بفصل احد الطلاب، ووجهت عقوبة الإنذار الأول والنهائي بحق ثمانية طلبة اخرين، بينما علقت وضع عدد من الطلبة حسب المادة 25 من نظام اللجنة، بما يعني منع هؤلاء الطلبة من دخول الجامعة إلى حين البتّ في قضاياهم من قبل اللجنة لمخالفتهم الأنظمة.

وقالت اللجنة في بيان لها أنها ناقشت وبحثت " خلال ثلاث عشرة جلسة، وما زالت، بالتفصيل في الأحداث التي وقعت في محطة القبول خلال التسجيل الأولي للطلبة المقبولين، وخلال انتخابات أندية كلية الأعمال والاقتصاد، وخلال إحياء ذكرى استشهاد ياسر عرفات، وخلال تقديم الامتحانات في مختبر رتاج".

وتابعت "أخذت اللجنة قرارات، وأوقعت عقوبات مختلفة بحق طلبة خالفوا الأنظمة، بما فيها إيقاع عقوبة الإنذار الأول والنهائي بحق ثمانية طلبة، وتوصية بالفصل بحق طالب واحد حتى الآن، علاوة على تعليق وضع عدد من الطلبة حسب المادة 25 من نظام اللجنة، بما يعني منع هؤلاء الطلبة من دخول الجامعة إلى حين البتّ في قضاياهم من قبل اللجنة، علماً أن هناك قضايا وشكاوى كثيرة ما زالت منظورة وقيد المتابعة من قبل اللجنة، المستمرة في متابعة عملها بشكل حثيث لمعالجة إشكالات متعددة وإصدار توصياتها وقراراتها، بكل ما تعرفون عن زملائكم الأساتذة أعضاء اللجنة من مهنية وجدية وجلد."