الاحتلال يهدم منزلا وبئر مياه ويجرف 105 دونمات في محافظة الخليل

وطن- هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، منزلا وبئر مياه، وجرفت 105 دونمات في أنحاء متفرقة بمحافظة الخليل.

وهدم الاحتلال منزلا مكونا من ثلاث غرف وتوابعها يعود للمواطن عادل اسماعيل ابو تركي في منطقة "أبو خشبة"، جنوب الخليل، علما ان المنزل يؤوي 13 فردا، وعاثت في الأراضي المحيطة به خرابا.

وفي قرية ام الخير بمسافر يطا جرفت قوات الاحتلال ما يزيد عن 60 دونما تعود ملكيتها لعائلة محمد، و40 دونما في تجمع بدوي الزويدين التابع لمجلس قروي الكعابنة وأم الدرج بمسافر يطا، تعود ملكيتها لعائلتي زويدين والبسايطة، وذلك على مقربة من مستوطنة "كرمئيل".

كما جرفت قوات الاحتلال خمسة دونمات بمنطقة صراره، المحاذية لمستوطنة "آصفر" في بلدة الشيوخ شمال شرق الخليل، تعود ملكيتها لعائلة شلالدة.

(المصدر- وفا)