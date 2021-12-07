الرئيس عباس يقلد تبون "القلادة الكبرى لفلسطين"

وطن: ، قلد الرئيس ، محمود عباس، نظيره الجزائري، عبد المجيد تبون، "القلادة الكبرى لفلسطين".

وعلى حسابها في "تويتر"، نشرت الرئاسة الجزائرية صور مراسم التقليد، وقالت: "رئيس دولة فلسطين، محمود عباس، يقلد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، القلادة الكبرى لفلسطين، وهي أعلى درجة من أعلى وسام فلسطيني".

وفي ندوة صحفية جمعت تبون بالرئيس محمود عباس، قال الرئيس الجزائري إن العلاقة بين بلاده وفلسطين "أكبر بكثير من أن يتم وصفها، فهي تجسد القيم المثلى والمشتركة في النضال والتضحية والتحرر".

وأضاف تبون أن القضية الفلسطينية ستكون في صلب القمة العربية المقبلة في الجزائر.