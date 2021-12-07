قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات في الضفة

وطن: شنت قوات الاحتلال حملة فجر وصباح اليوم الثلاثاء حملة اعتقالات طالت ما لا يقل عن 8 مواطنين من انحاء الضفة.

واقتحمت قوات الاحتلال صباح اليوم مسافر يطا جنوب الخليل واعتقلت يوسف عمر أبو جندية، جبر ابراهيم علي عوض، رضوان ابراهيم أبو جندية.

وذكرت مصادر محلية ان قوات الاحتلال اعتقلت حمزة الزهور من بيت كاحل غرب الخليل بعد اقتحام البلدة، وكذلك إبراهيم الشيخ خليل من بلدة الرام شمال القدس.

وشنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات في بلدة عرابة استهدفت عناصر من الجبهة الشعبية عرف منهم الاسرى المحررين جعفر أبو صلاح، وحسان أبو صلاح، وعماد حماد.