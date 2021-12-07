الاحتلال يشن عدوانا على مرفأ اللاذقية السوري

وطن: شن جيش الاحتلال فجر اليوم الثلاثاء عدوانا على محيط مرفأ اللاذقية السوري,

وقالت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" إن "عدوانا جويا شنه جيش الاحتلال استهدف محيط مرفأ اللاذقية".

ونقلت الوكالة عن مصدر عسكري سوري قوله إنه "حوالي الساعة 1:23 من فجر اليوم، نفذ الاحتلال الاسرائيلي عدوانا جويا بعدة صواريخ من اتجاه البحر المتوسط جنوب غرب اللاذقية مستهدفا ساحة الحاويات في ميناء اللاذقية التجاري".

وأضاف أن "العدوان أدى إلى اشتعال عدد من الحاويات التجارية في المكان المذكور، دون وقوع خسائر بشرية".

وتداول الناشطون صورا على مواقع التواصل الاجتماعي للاستهداف الإسرائيلي لساحة الحاويات في الميناء.

وأفادت وسائل إعلام رسمية سورية بأنه تم إخماد الحريق الناجم عن العدوان.

ونقلت وكالة "سانا" الرسمية عن محافظ اللاذقية عامر إسماعيل هلال قوله اليوم الثلاثاء: "فرق الإطفاء تمكنت من إخماد النيران التي اشتعلت في ساحة حاويات المرفأ نتيجة العدوان الإسرائيلي وتعمل حاليا على تبريد الموقع".

وذكر التلفزيون السوري أن خمسة انفجارات هزت مدينة اللاذقية الساحلية عقب "عدوان إسرائيلي" على ساحة الحاويات بالمرفأ، الأمر الذي دفع بعربات الإطفاء سريعا إلى موقع الهجوم.

وحسب مصدر عسكري سوري، فإن الهجوم لم يسفر عن وقوع خسائر بشرية.