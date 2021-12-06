فلسطين رئيسا للمجلس التنفيذي لمنظمة "الإيسيسكو"

وطن: فاز مرشح دولة فلسطين، أمين عام اللجنة الوطنية الفلسطينية للتربية والثقافة والعلوم، دوّاس دوّاس، بالأغلبية بمنصب رئيس المجلس التنفيذي لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (الإيسيسكو)، حيث جرى انتخابه خلال انعقاد الدورة الـ42 للمجلس التنفيذي، التي استضافتها جمهورية مصر العربية.

وأهدى دوّاس هذا الفوز إلى شعبنا، وأسر الشهداء والأسرى والجرحى، وإلى القيادة السياسية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس، وقال: إن هذا ثمرة تضحيات الشعب الفلسطيني والدبلوماسية التي يقودها سيادة الرئيس، والحضور الفلسطيني سواء على الصعيد الدبلوماسي أو لدى المنظمات الدولية المتخصصة.

وأضاف أن ذلك يدلل على المكانة التي وصلت إليها دولة فلسطين في حضورها المهني والعلمي والتخصصي في العمل مع المنظمات الدولية، لا سيما في الحقول التربوية والثقافية والعلمية.

وشكر دوّاس كافة المؤسسات الفلسطينية التي عملت بتكامل في دعم ترشيح فلسطين بهذه المنظمة، سواء في وزارة الخارجية والمغتربين وإداراتها المتخصصة، أو مستشاري الرئيس، ومندوبية فلسطين في "اليونسكو"، وسفرائنا المعتمدين لدى دول العالم الإسلامي، والجامعة العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، وكافة الأُطُر والمؤسسات التي عملت على دعم هذا الترشيح، وكذلك جهود رئيس اللجنة الوطنية علي أبو زهري، وطواقم اللجنة.

وأكّد دواس أن هذا الفوز "يُرتّب علينا مسؤوليات كبيرة لتقديم رؤية فلسطين لتفعيل عمل منظمة الإيسيسكو، من خلال تفعيل مجلسها التنفيذي، لتتمكن المنظمة من النهوض بمسؤولياتها في عالمها الإسلامي بالمجالات التربوية والثقافية والعلمية، في ضوء ما يواجهه عالمنا الإسلامي من تحديات".

(وفا)