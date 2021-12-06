الاحتلال يرجئ المصادقة على مخطط الاستيطان بمطار قلنديا

وطن: أرجأت ما تسمى "اللجنة القطرية للتخطيط والبناء" المصادقة على مخطط للبناء الاستيطاني على أرض مطار قلنديا الدولي شمالي مدينة القدس المحتلة، في أعقاب الضغوطات التي مارستها إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن.

وأفاد موقع "واللاه" العبري مساء اليوم الإثنين، أن اللجنة الاستيطانية لم تصادق على المخطط الذي يشار إليه على أنه "توسع استيطاني في عطروت"، بذريعة ضرورة قيام وزارة البيئة بمسح للمنطقة لمعرفة الآثار البيئة المترتبة على تنفيذ المخطط.

وكان من المقرر أن تُصادق اللجنة التابعة لوزارة داخلية الاحتلال على مخطط لبناء 9 آلاف وحدة استيطانية على أرض المطار البالغة مساحتها 1243 دونماً، في أعقاب حصول المخطط على مصادقة لجنة "التخطيط والبناء المحلية" التابعة لبلدية الاحتلال في القدس المحتلة عليه.

وأضافت اللجنة أنه "بعد الاستماع إلى موقف ممثل وزارة البيئة، قررت اللجنة إعداد تقييم الأثر البيئي في موضوع المخطط كما هو معتاد في مثل هذه الحالات".

ونقل "واللا" العبري، عن مسؤول في اللجنة، قوله: "هذا مخطط تاريخي ومهم جداً لحل أزمة السكن في القدس، لا يوجد احتياطي من الأراضي أكبر من هذا لبناء عشرة آلاف وحدة سكنية (استيطانية)"، وتابع "أبارك الدفع بالمخطط، لكني أعارض تعليقه، كان من الممكن المضي قدماً بالمخطط في نفس الوقت الذي يتم فيه إجراء المسح البيئي.

وبحسب وسائل إعلام عبرية، فإنه في أعقاب المصادقة على المخطط الأسبوع الماضي، نقل مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية رسائل إلى واشنطن جاء فيها أنه سيتم لجم المخطط لاحقاً، الأمر الذي لم يخفف من غضب إدارة الرئيس جو بايدن.

وكشف تقرير ورد في "واللاه" في 25 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، أن حكومة الاحتلال أبلغت الإدارة الأميركية بأنها لن تصادق على المخطط الاستيطاني في "عطروت"، وذلك في ظل المعارضة الأميركية للتوسع الاستيطاني في القدس المحتلة.

وأثار المخطط انتقادات واحتجاج من الإدارة الأميركية، حيث ذكر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أنه أثار قضية المستوطنة في اتصال هاتفي الأسبوع الماضي مع رئيس حكومة الاحتلال نفتالي بينيت، وطلب منه وقف الأنشطة الاستيطانية.

وقال وزير خارجية الاحتلال يائير لبيد اليوم في اجتماع لكتلة حزبه "هناك مستقبل"، إنه "سيتم التوصل إلى اتفاق، حول المنطقة، (التي سيتم بناء المستوطنة عليها) لن نغضب البيت الأبيض"، مشدداً على أن حكومة الاحتلال ستحدد سياستها بشأن بناء عطروت (مطار قلنديا بالقدس)، وستتأكد من عدم تحوّل ذلك إلى مواجهة مع الحكومة الأمريكية.

يشار إلى أن المخطط الاستيطاني الجديد، الذي يدفعه وزير البناء والإسكان، في حكومة الاحتلال، زئيف إلكين، يغير ويوسع حدود بلدية القدس المحتلة، ويفصل بين قرى فلسطينية. ويثير هذا المخطط معارضة شديدة وواسعة في الولايات المتحدة وأوروبا منذ سنوات، وكان قد تم تجميده في الماضي بإيعاز من مكتب رئيس حكومة الاحتلال.