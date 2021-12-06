ماذا بعد مقتل الطالب مهران خليلية؟

كتبت: ميس فراشات

نحن نعيش وسط غابة، نسمع كل يوم عن حالة قتل وكأنه امر طبيعي وواقعي؛ كان اخرها شاب في مقتبل العمر، يذهب إلى الجامعة لكي يتعلم ومن ثم يعود إلى أهله جثة هامدة بعد أن طعنه زميله عدة طعنات أدت إلى مقتله.

ماذا بعد طعن مهران في صدره أمام ابواب جامعته؟

أرى ان هذه الجرائم هي نتاج جزء من الثقافة المجتمعية التي تبرز الفة الذكورية بمقاييس معينة ومنها الأخذ بالثأر؛ نحن معيش في مجتمع جزء منه يُغذي ثقافة العنف ويرسخها في عقول الشباب، لكن من اين أتت الجرأة لطالب ان يقتل زميله!

إن الخلل الأول الذي يصيب الفئة الشابة من مجتمعنا، هو غياب وانعدام المراقبة والمسؤلية التربوية عند الأهالي الذين لا يراقبون ولا يتابعون اولاهم ويكون مصيرهم الوقوع في جرائم العنف ومنها القتل؛ ناهيك عن ضعف الأطر التنظيمية والمجتمعية، عدا عن ثقافة "ما تخلي حدا يعلّم عليك". بالإضافة إلى ضعف سيادة القانون، والجامعات التي تعتبر المكان المتعدد الألوان المتمثل بالأطر السياسية والتنظيمية، والتي من شأنها أن تتيح المجال لبعض الخلافات السياسية، بفعل الآراء المختلفة بين كل فصيل وآخر، وبالتالي قد تنمو مع الوقت بعض العداوات، ومن ثم نشوء العنف والتنافس على بعض المناصب.

ان قضايا القتل في يومنا هذا أصبحت تُحل بفنجان قهوه وعطوة عشائرية، وعدم وجود قانون يعاقب المجرم بما اقترف سيؤدي إلى مزيد من الجرائم اكثر؛ وفي مسحٍ أجرته الشرطة الفلسطينية، بين مقتل 22 مواطنا، في 18 جريمة منذ بداية العام الجاري؛ وأن نسبة القتل في صعودٍ مستمر مقارنه بالسنوات القليلة الماضية، حيث ازدادت نسبة القتل 69%، مقارنة بالعام 2020.

أرى أن يجب تفعيل عقوبة الإعدام كونها العقوبة الوحيدة التي ستحد من انتشار جرائم القتل، كي يعي القاتل تبعات القتل، حتى لا يتجرأ على القتل، " فش حدا قد الدم".

يجب تفعيل دور الامن في الجامعات الفلسطينية، وتقديم الدورات التي تتحدث عن خطورة العنف، سواء على المستوى الجامعي او المستوى المجتمعي؛ بالاضافة إلى ضرورة القضاء على كل الثقافات التي تعزز من ثقافة الإفلات من العقاب. وما تم نشره على المواقع الرسمية حول القرار الصادر عن مجلس أمناء الجامعات الفلسطينية الذي ينص على ان أي طالب يُضبط بِحوزته سلاح أو أي أداة حادّة يُفصل فصلاً نهائياً من الجامعة ويُلاحق قانونيا ويتم تعميم اسمه على كافة الجامعات ليحرم من التعليم ، هي خطوة مهمة من شأنها أن تحد من العنف الذي أصبح ينتشر في جامعاتنا الفلسطينية، لكن هذه الخطوة للأسف جاءت متأخرة؛ ولربما تكون رادعة وتخفف من حالات القتل، لكن هل سيتم تطبيق القرارات على أرض الواقع؟

ينبغي ان يتم تفعيل المؤسسات التي تدعو إلى نبذ العنف، منها الحركات النسوية، وحركات حقوق الانسان، وفي مقدمتها الجامعات والأطر الطلابية، ناهيك عن تعزيز مبادئ السلم الأهلي والمواطنة والقضاء على العنف والتسامح والحد من الكراهية.

نحن المسؤولون عن الجرائم التي تقترف بحق أبنائنا وبناتنا في المجتمع الفلسطيني، بسبب غياب التربية في بعض الفئات المجتمعية.

ان لم يقترن تطبيق القوانين بتغيير السلوك فسنبقى ندور في حلقة مفرغة، فيجب علنيا ان نخلق مجمتع مدني يحافظ على المبادئ والقيم والأخلاق، من خلال العمل بكل الوسائل من اجل حماية مجتمعنا من الجرائم وأشكال العنف، حتى نصل إلى مجتمع آمن.