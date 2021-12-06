استطلاع لوطن: 57 % يعتقدون أن القوانين والتشريعات الخالية من العقوبات الرادعة هي السبب الأهم في استمرار جرائم قتل النساء

وطن: وطن: أظهر استطلاع للرأي، أجرته شبكة وطن الإعلامية أن غالبية المستطلعة آراؤهم يعتقدون ان القوانين والتشريعات الخالية من العقوبات الرادعة هي السبب الأهم في استمرار جرائم قتل النساء في فلسطين؟

وطرحت وطن على موقعها الإلكتروني، سؤالا حول السبب الأهم في استمرار جرائم قتل النساء في فلسطين؟

وقال 57 بالمئة من المستطلعة آراؤهم أن السبب الأهم في استمرار جرائم قتل النساء في فلسطين، هو القوانين والتشريعات الخالية من العقوبات الرادعة، بينما رأى 26 بالمئة ان السبب الأهم هو الأجهزة التنفيذية (الشرطة خاصة) وضعف استجابتها وتدخلها المبكر .

وقال 17 % من المستطلعة ارائهم ان السبب الاهم في جرائم قتل النساء، هو الاهل والعائلة.

وتشهد العديد من المدن والبلدات والقرى في الضفة الغربية حالات قتل متكررة للنساء، كان اخرها مقتل الام صابرين التايه في بلدة كفر نعمة على يد زوجها.