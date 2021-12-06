الارصاد الجوية: منخفض ماطر يومي الاربعاء والخميس

وطن: قالت دائرة الأرصاد الجوية ان البلاد تتأثر بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة يبدأ يوم الاربعاء، لذا يكون الجو غائما جزئيا الى غائم وباردا ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة ، ويتوقع اعتبارا من ساعات المساء والليل سقوط زخات من الامطار فوق بعض المناطق خاصة الشمالية والوسطى تكون غزيرة و مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا والرياح جنوبية غربية الى غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية قد تصل سرعتها الى 70 كم/ساعة تكون مثيرة للغبار احيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج .

وفي يوم الخميس يستمر تأثر البلاد بالمنخفض الجوي لذا يكون الجو غائما جزئيا الى غائم وباردا، وتسقط امطار متفرقة فوق بعض المناطق خاصة الشمالية والوسطى وتضعف فرصة الهطول خلال ساعات المساء والليل الرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية معتدلة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

اما اليوم الاثنين يكون الجو غائما جزئيا وباردا نسبيا نهارا إلى بارد ليلا ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة ، الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

هذه الليلة: يكون الجو غائما جزئيا وباردا ، الرياح جنوبية شرقية الى شرقية معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .