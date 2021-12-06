قوات الاحتلال تطلق النار على فتى بزعم تنفيذه عملية دهس قرب طولكرم

وطن: أطلقت قوات الاحتلال فجر اليوم الاثنين النار على فتى بزعم تنفيذه عملية دهس قرب حاجز جبارة.

وأصيب الفتى الفلسطيني بجروح خطيرة، بينما ذكرت بعض المصادر العبرية انه استشهد، دون ان يتم تأكيد ذلك.

وقالت مصادر عبرية ان الفتى تمكن من دهس أحد عناصر الاحتلال فجرا، قرب حاجز جبارة بين طولكرم والطيبة في المثلث ، حيث أصيب عنصر أمن الاحتلال بجراح خطيرة، في الأطراف والصدر والرأس، لكن وضعه مستقرّ.

وذكرت المصادر أن الفتى استقل سيارة من نوع "كيا"، تحمل لوحة أرقام فلسطينية، ودخل بها مسرعًا إلى الحاجز ودهس العنصر الإسرائيلي.