غدا سيتم تشييع جثمان الطالب الجامعي مهران خليلية في جبع

وطن: أعلنت عائلة الطالب مهران خليلية، الذي قتل أمس امام الجامعة العربية الامريكية، وعموم اهالي بلدة جبع، أنه سيتم يوم غدٍ الإثنين دفن جثمانه.

وجاء هذا الاعلان بعد وصول جاهة الى بلدة جبع، مسقط رأس الطالب خليلية، لطلب عطوة بخصوص جريمة القتل التي اودت بحياة ابنها.



ودعا البيان الذي حمل مسؤولية جريمة القتل التي اودت بحياة الطالب خليلية لستة أشخاص، إلى فتح مداخل بلدة جبع، التي اغلقت اثر احتجاجات وقعت هناك عقب الجريمة، وذلك حتى يتسنى لعموم المواطنين المشاركة في مراسم تشييعه.