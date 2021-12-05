اشتية: نرفض ما جرى بالجامعة العربية الأمريكية وسنأخذ إجراءات تمنع تكرار ذلك

وطن: قال رئيس الوزراء محمد اشتية إنه " من المحزن ما جرى في بعض الجامعات أمس، هذا بالنسبة لنا مؤلم جدا، وهذا إن دل على شيء يدل على أننا لم نعد نوظف عقلنا بالتعاطي مع المشاكل بغض النظر عن حجمها، ولا نقبل بذلك وسوف نأخذ إجراءات تمنع تكرار ما جرى في الجامعة العربية الأمريكية في جنين".

وقُتل الطالب مهران خليلية وأصيب أخرون، أمس السبت، خلال شجار وقع بينه وبين طلبة أخرين، قرب الجامعة العربية الأمريكية.

جاءت تصريحات اشتية اليوم الأحد، خلال تكريمه في مكتبه برام الله، الفائزين بمسابقة لحفظ القرآن الكريم.

وقال إن "وزارة الأوقاف تعتبر وزارة الدفاع بكل ما تقوم به من حفاظ على الأرض، وتعزيز وتحصين الإنسان،

وأضاف: "الدين هو أساس صمودنا والحفاظ على ديننا هو جزء من الحفاظ على هويتنا، وجزء لا يتجزأ من مواجهتنا مع هذا الاحتلال الذي يريد أن يطمس هويتنا الدينية والوطنية، ولكن كل يوم شعبنا يؤكد أننا متمسكون بأرضنا ووطننا ورسالتنا بديننا الحنيف. والشعب الفلسطيني موحد، مسلمين ومسيحيين، في مواجهة الاحتلال".

وقال رئيس الوزراء: "هناك 1400 مركز تحفيظ وتجويد تشرف عليها وزارة الأوقاف، آلاف الأشخاص يشاركون في هذا المشهد الذي نرعاه اليوم".

وجاءت النتائج النهائية للمسابقة القرآنية لحفظ أجزاء من القرآن الكريم لطلبة المدارس من سن 6 حتى 18 من مراكز التحفيظ التابعة لوزارة الأوقاف، برعاية بنك الصفا، وبلغ عدد من سجَّل للمسابقة 3208 طلاب، فيما كان عدد المتقدمين لها 1419، وكان عدد الناجحين فيها 1127، وبلغت نسبة النجاح 79%، وفاز بالمراحل الأولى 20 طالبا وطالبة.

وقد تم هذا التكريم برعاية بنك الصفا وبحضور وكيل وزارة الأوقاف حسام أبو الرب، ومدير بنك الصفا نضال البرغوثي، ومدراء مديريات الأوقاف والفائزين في المسابقة وذويهم.

(وفا)